Гарантии безопасности для Украины — Россия планирует вести тайные переговоры с США

В Кремле сделали новое заявление относительно переговоров о завершении войны. Российская сторона стремится вести непубличные переговоры с США относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга в среду, 27 августа.

РФ требует непубличные переговоры с США

Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности является одним из ключевых в "урегулировании" войны в Украине, однако в Кремле считают вредным обсуждать эту тему публично.

"Безусловно, это одна из важнейших тем (гарантии безопасности. — Ред.) в контексте усилий по поиску урегулирования (войны в Украине. — Ред.). Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов... Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это бесполезным для общей результативности", — заявил Песков.

В то же время он похвалил президента США Дональда Трампа за его посреднические миротворческие инициативы и добавил, что переговорные группы России и Украины "находятся на связи", хотя новых дат следующего раунда переговоров пока нет.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сделал заявление относительно территориальных уступок Украины в пользу РФ.

А также мы писали, что Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров поедут в США на встречу со Стивеном Уиткоффом.