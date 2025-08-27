Відео
Головна Новини дня Росія прагне вести таємні переговори зі США щодо України

Росія прагне вести таємні переговори зі США щодо України

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 18:24
Гарантії безпеки для України — Росія планує вести таємні переговори зі США
Зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа. Фото: Reuters

У Кремлі зробили нову заяву стосовно переговорів про завершення війни. Російська сторона прагне вести непублічні переговори зі США щодо гарантій безпеки для України.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу в середу, 27 серпня.

Читайте також:

РФ вимагає непублічні переговори зі США

Пєсков заявив, що питання гарантій безпеки є одним із ключових у "врегулюванні" війни в Україні, однак у Кремлі вважають шкідливим обговорювати цю тему публічно.

"Безумовно, це одна з найважливіших тем (гарантії безпеки. — Ред.) у контексті зусиль з пошуку врегулювання (війни в Україні. — Ред.). Безумовно, так чи інакше ця тема завжди фігурує в порядку денному здійснюваних контактів… Але ми не хотіли б зараз вести розмову на цю тему в публічному форматі. Вважаємо це некорисним для загальної результативності", — заявив Пєсков.

Водночас він похвалив президента США Дональда Трампа за його посередницькі миротворчі ініціативи та додав, що переговорні групи Росії й України "перебувають на зв'язку", хоча нових дат наступного раунду переговорів наразі немає.

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф зробив заяву щодо територіальних поступок України на користь РФ.

А також ми писали, що Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров поїдуть до США на зустріч зі Стівеном Віткоффом.

росія США переговори війна в Україні гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
