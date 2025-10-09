Почему Полтавщина и Сумщина в эпицентре атак — объяснение Зеленского

Последствия российской атаки по железной дороге в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины

Северные области Украины оказались под прицелом систематических ударов по энергетической и железнодорожной инфраструктуре, поскольку враг стремится посеять беспорядок и психологически давить на население. Цель атак — не только физически вывести из строя генерацию и логистические узлы, но и посеять панику у жителей приграничных регионов. Именно поэтому под огнем оказались Полтавская, Черниговская и Сумская области.

Об этом заявил Владимир Зеленский журналистам, передает "РБК-Украина".

Почему Россия сосредоточила атаки на севере Украины

Глава государства напомнил, что эти направления ранее рассматривались как потенциальные пути наступления врага, поэтому нынешняя кампания ударов имеет стратегический характер. Российские военные хотят разрушить центры генерации топлива и энергетические узлы, чтобы подорвать возможности страны.

По словам президента, удары по Полтавщине направлены также на ослабление топливной безопасности, тогда как атаки на тепло- и электростанции приводят к массовым обесточиваниям и введению графиков отключений в областях.

Украина атакует приграничные российские области в ответ

Что касается ответных действий Украины, позиция не изменилась: государственные структуры продолжают наносить точечные удары в приграничные районы противника.

При этом президент подчеркнул принципиальный отказ от преднамеренных ударов по гражданскому населению.

"Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, — это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и так далее. Откуда летят ракеты на Харьковщину? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов? Оттуда. Так же они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области", — говорит Зеленский.

Отдельное внимание уделяется логистике: враг систематически атакует железнодорожные узлы и грузовые маршруты, что ставит под вопрос возможность своевременных перевозок и поставок.

В связи с этим, как пояснил Владимир Зеленский, "Укрзализныця" работает в координации с военными для обороны ключевых станций и транспортных магистралей, чтобы минимизировать последствия атак и сохранить движение грузов и пассажиров.

Напомним, что Россия интенсивно атакует теплоэлектростанции, теплоцентрали и другие элементы критической энергетической сети, что повлекло масштабные отключения в Черниговской и Сумской областях. В то же время президент подчеркнул, что страна имеет другие планы для прохождения зимнего периода.