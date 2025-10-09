Чому Полтавщина й Сумщина в епіцентрі атак — пояснення Зеленського

Наслідки російської атаки по залізниці в Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини

Північні області України опинилися під прицілом систематичних ударів по енергетичній та залізничній інфраструктурі, оскільки ворог прагне посіяти безлад і психологічно тиснути на населення. Мета атак — не тільки фізично вивести з ладу генерацію й логістичні вузли, але й посіяти паніку у мешканців прикордонних регіонів. Саме через це під вогнем опинилися Полтавська, Чернігівська та Сумська області.

Про це заявив Володимир Зеленський журналістам, передає "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

Чому Росія зосередила атаки на півночі України

Глава держави нагадав, що ці напрямки раніше розглядалися як потенційні шляхи наступу ворога, тож нинішня кампанія ударів має стратегічний характер. Російські війська хочуть зруйнувати центри генерації палива та енергетичні вузли, щоб підірвати можливості країни.

За словами президента, удари по Полтавщині спрямовані також на ослаблення паливної безпеки, тоді як атаки на тепло- та електростанції приводять до масових знеструмлень і запровадження графіків відключень в областях.

Україна атакує прикордонні російські області у відповідь

Що стосується відповідних дій України, позиція не змінилася: державні структури продовжують завдавати точкових ударів у прикордонні райони супротивника.

При цьому президент підкреслив принципову відмову від навмисних ударів по цивільному населенню.

"Один із найінтенсивніших напрямків, звідки б’ють по Україні, — це бєлгородський напрямок. Звідти завжди були ракетні удари, авіація, КАБи тощо. Звідки летять ракети на Харківщину? Звідки були сотні, вже тисячі КАБів? Звідти. Так само вони завдають ударів по енергоінфраструктурі Харкова та області", — каже Зеленський.

Окрема увага приділяється логістиці: ворог систематично атакує залізничні вузли та вантажні маршрути, що ставить під питання можливість своєчасних перевезень і постачань.

У зв’язку з цим, як пояснив Володимир Зеленський, "Укрзалізниця" працює в координації з військовими задля оборони ключових станцій і транспортних магістралей, аби мінімізувати наслідки атак і зберегти рух вантажів та пасажирів.

Нагадаємо, що Росія інтенсивно атакує теплоелектростанції, теплоцентралі та інші елементи критичної енергетичної мережі, що спричинило масштабні відключення у Чернігівській і Сумській областях. Водночас президент наголосив, що країна має інші плани для проходження зимового періоду.