Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Россия прибегла к угрозам НАТО — соответствующие заявления озвучил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Причина — намерение Польши сбивать российские ракеты.

Об этом сообщили РосСМИ в среду, 13 ноября.

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Российское руководство предупредило страны-члены НАТО о "паритетных" ответных действиях. Причиной стало открытие в Польше новой базы противоракетной обороны США. Кремль предупредила страны НАТО о "паритетных ответных действиях" из-за появления у Польши возможности сбивать российские ракеты.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что размещение американской системы противоракетной обороны в Польше можно трактовать как "расширение военной инфраструктуры США, направленное на ограничение стратегического потенциала Кремля".

"Размещение комплекса ПРО в Польше — это продвижение военной инфраструктуры США к РФ, попытка сдержать ее потенциал. Размещение комплекса ПРО в Польше ведет к принятию ответных мер Россией для обеспечения паритета", — прокомментировал Песков.

Представитель Путина подчеркнул, что Россия примет меры для обеспечения "баланса и стратегического равенства" в ответ на такие действия.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Жозеп Боррель заявил, что Польша всегда была лидером обеспечения Украины необходимым для защиты в войне против России и призвал ЕС увеличить помощь Украине.

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