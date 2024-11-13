Збиття ракет РФ Польщею — у РФ погрожують НАТО

Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Росія вдалася до погроз НАТО — відповідні заяви озвучив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Причина — намір Польщі збивати російські ракети.

Про це повідомили росЗМІ у середу, 13 листопада.

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Російське керівництво попередило країни-члени НАТО про "паритетні" відповідні дії. Причиною стало відкриття у Польщі нової бази протиракетної оборони США. Кремль попередила країни НАТО про "паритетні відповідні дії" через появу у Польщі можливості збивати російські ракети.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що розміщення американської системи протиракетної оборони в Польщі можна трактувати як "розширення військової інфраструктури США, спрямоване на обмеження стратегічного потенціалу Кремля".

"Розміщення комплексу ПРО в Польщі — це просування військової інфраструктури США до РФ, спроба стримати її потенціал. Розміщення комплексу ПРО в Польщі веде до вжиття відповідних заходів Росією для забезпечення паритету", — прокоментував Пєсков.

Речник Путіна наголосив, що Росія вживе заходів для забезпечення "балансу та стратегічної рівності" у відповідь на такі дії.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Жозеп Боррель заявив, що Польща завжди була лідером щодо забезпечення України необхідним для захисту у війні проти Росії та закликав ЄС збільшити допомогу Україні.

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