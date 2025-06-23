Россия передает тела своих военных среди остатков

Передача тел погибших военнослужащих. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Среди тел, которые Россия передает в рамках репатриационных процедур, все чаще встречаются случаи, когда поступают останки, принадлежащие не украинским, а, вероятно, российским военным. В ряде случаев в одном мешке обнаруживают фрагменты тел, которые, как выяснилось впоследствии, принадлежат разным лицам.

Об этом во время брифинга в Киеве сказал первый заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает "РБК-Украина".

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По словам Цуцкиридзе, работники полиции уже зафиксировали не менее 20 подтвержденных фактов наличия среди останков тел, вероятно принадлежащих военнослужащим России.

Такие выводы делают на основе обнаруженных предметов — военных жетонов, билетов, паспортов, банковских карточек, элементов формы, татуировок и других признаков. С каждого такого тела берут ДНК-образцы для проверки по украинским базам.

"Хочу отметить, что мы имеем большое количество тел, где нет ни формы, никаких других знаков, которые бы отнесли тело за ту или иную сторону. В то же время мы отбираем ДНК и по нашим базам на данный момент совпадений, к сожалению, не обнаружено. Это нам также позволяет говорить, что эти тела, возможно, принадлежат военными Российской Федерации", — сказал Максим Цуцкиридзе.

Украинцев призывают сдавать биоматериал для ДНК-профилей

Он также обратился к гражданам с просьбой сдавать образцы биоматериала для создания ДНК-профилей — особенно если кто-то из родных пропал без вести.

Это можно сделать почти в каждом подразделении полиции. Тем, кто находится за рубежом, поможет Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (МКЗБ), которая сотрудничает с Украиной.

На период идентификационных мероприятий все тела хранятся в учреждениях здравоохранения.

Напомним, в полиции также заявили, что Россия передает тела в очень плохом состоянии, которые сложно идентифицировать.

Кроме того, в полиции обозначили, сколько времени понадобится на идентификацию 6000 тел.