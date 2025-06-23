Росія передає тіла своїх військових серед решток

Передача тіл загиблих військовослужбовців. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед тіл, які Росія передає в межах репатріаційних процедур, дедалі частіше трапляються випадки, що надходять останки, що належать не українським, а, ймовірно, російським військовим. У низці випадків в одному мішку виявляють фрагменти тіл, що, як з’ясувалося згодом, належать різним особам.

Про це під час брифінгу в Києві сказав перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе, передає "РБК-Україна".

Реклама

Читайте також:

На тілах виявили очевидні ознаки, що це російські війська

За словами Цуцкірідзе, працівники поліції вже зафіксували щонайменше 20 підтверджених фактів наявності серед останків тіл, що ймовірно належать військовослужбовцям Росії.

Такі висновки роблять на основі виявлених предметів — військових жетонів, квитків, паспортів, банківських карток, елементів форми, татуювань та інших ознак. З кожного такого тіла беруть ДНК-зразки для перевірки по українських базах.

"Хочу зазначити, що ми маємо велику кількість тіл, де немає ні форми, ніяких інших знаків, які б віднесли тіло за той чи іншою стороною. Водночас ми відбираємо ДНК і по нашим базам на даний момент співпадінь, на жаль, не виявлено. Це нам також дає змогу говорити, що ці тіла, можливо, належать військовими Російською Федерацією", — сказав Максим Цуцкірідзе.

Українців закликають здавати біоматеріал для ДНК-профілів

Він також звернувся до громадян із проханням здавати зразки біоматеріалу для створення ДНК-профілів — особливо якщо хтось із рідних зник безвісти.

Це можна зробити в майже кожному підрозділі поліції. Тим, хто перебуває за кордоном, допоможе Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ), яка співпрацює з Україною.

На період ідентифікаційних заходів усі тіла зберігаються в установах охорони здоров’я.

Нагадаємо, у поліції також заявили, що Росія передає тіла в дуже поганому стані, які складно ідентифікувати.

Окрім того, в поліції окреслили, скільки часу знадобиться на ідентифікацію 6000 тіл.