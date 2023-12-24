Обмен военнопленными - кого не хочет менять Россия - почему Россия не забирает коллаборантов из плена - Елена Высоцкая

Елена Высоцкая. Фото: Министерство юстиции

Страна-агрессор Россия не хочет проводить обмен коллаборантов с временно оккупированных территорий "Л/ДНР", воюющих на ее стороне. Большинство из таких окупантов второй год подряд находятся в плену.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью "Главкому".

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"У государства-агрессора есть собственные критерии оценки людей, оказавшихся в лагере для военнопленных. Например, выходцы из так называемых "Л/ДНР" страдают больше всего, — они не нужны и неинтересны России! Из-за этого их моральное состояние очень часто подавлено. самого начала активной фазы войны идет накопление этой категории пленных", — сказала она.

По словам чиновницы, миссия Украины — как можно шире наладить коммуникацию в вопросе обмена военнопленными. Наша сторона использует для этого всевозможные подходы. В частности, проекты "Ищи своих" и "Хочу жить". Они дают возможность пленным напрямую по телефону общаться с родными.

Высоцкая подчеркнула, что указанные каналы связи положительно срабатывают на мобилизованных россиян. Они становятся немотивированными и отказываются воевать. Кроме того, часть добровольно сдается в украинский плен.

Напомним, одним из наиболее значимых обменов между Украиной и Россией стал обмен Виктора Медведчука на бойцов ВСУ, включая руководителей полка "Азов". В этой операции участвовал олигарх Роман Абрамович.