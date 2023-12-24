Обмін військовополоненими - кого не хоче міняти Росія - чому Росія не забирає колаборантів з полону - Олена Висоцька

Олена Висоцька. Фото: Міністерство юстиції

Країна-агресорка Росія не хоче проводити обмін колаборантів з тимчасово окупованих територій "Л/ДНР", які воюють на її боці. Більшість з таких окупантів другий рік поспіль перебувають у полоні.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв’ю "Главкому".

Читайте також:

Чому Росія не здійснює обмін полонених колаборантів

"У держави-агресорки є власні критерії оцінювання людей, котрі опинилися в таборі для військовополонених. Наприклад, вихідці з так званих "Л/ДНР" страждають найбільше, — вони непотрібні і нецікаві Росії! Через це їхній моральний стан часто-густо подавлений. Із самого початку активної фази війни йде накопичення цієї категорії полонених", — сказала вона.

За словами посадовиці, місія України — якомога ширше налагодити комунікацію у питанні обміну військовополоненими. Наша сторона використовує для цього різноманітні підходи. Зокрема, проєкти "Ищи своих" і "Хочу жить". Вони дають можливість полоненим напряму телефоном спілкуватися з рідними.

Висоцька підкреслила, що вказані канали зв’язку позитивно спрацьовують на мобілізованих росіян. Вони стають немотивовані і відмовляються воювати. Окрім того, частина добровільно здається до українського полону.

Нагадаємо, одним із найбільш значущих обмінів між Україною та Росією став обмін Віктора Медведчука на бійців ЗСУ, включаючи керівників полку "Азов". У цій операції брав участь олігарх Роман Абрамович.