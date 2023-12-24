Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росія не хоче обмінювати військовополонених колаборантів, — заступниця міністра юстиції arrow

Росія не хоче обмінювати військовополонених колаборантів, — заступниця міністра юстиції

24 грудня 2023 01:26
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Обмін військовополоненими - кого не хоче міняти Росія - чому Росія не забирає колаборантів з полону - Олена Висоцька
Олена Висоцька. Фото: Міністерство юстиції
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Країна-агресорка Росія не хоче проводити обмін колаборантів з тимчасово окупованих територій "Л/ДНР", які воюють на її боці. Більшість з таких окупантів другий рік поспіль перебувають у полоні.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв’ю "Главкому".

Читайте також:

Чому Росія не здійснює обмін полонених колаборантів

"У держави-агресорки є власні критерії оцінювання людей, котрі опинилися в таборі для військовополонених. Наприклад, вихідці з так званих "Л/ДНР" страждають найбільше, — вони непотрібні і нецікаві Росії! Через це їхній моральний стан часто-густо подавлений. Із самого початку активної фази війни йде накопичення цієї категорії полонених", — сказала вона.

За словами посадовиці, місія України — якомога ширше налагодити комунікацію у питанні обміну військовополоненими. Наша сторона використовує для цього різноманітні підходи. Зокрема, проєкти "Ищи своих" і "Хочу жить". Вони дають можливість полоненим напряму телефоном спілкуватися з рідними.

Висоцька підкреслила, що вказані канали зв’язку позитивно спрацьовують на мобілізованих росіян. Вони стають немотивовані і відмовляються воювати. Окрім того, частина добровільно здається до українського полону.

Нагадаємо, одним із найбільш значущих обмінів між Україною та Росією став обмін Віктора Медведчука на бійців ЗСУ, включаючи керівників полку "Азов". У цій операції брав участь олігарх Роман Абрамович.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

Актуальне по темі