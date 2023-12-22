До України повернули тіла ще 66 військових — подробиці

Повернення тіл військових на територію України. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На територію України, сьогодні, 22 грудня, повернули тіла ще 66 військових. Тіла та останки будуть передані правоохоронцям для проведення судово-медичної експертизи, що встановити особи загиблих.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також:

Тіла 66 військових повернули до України

Наразі відомо, що повернення вдалося здійснити завдяки роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, МВС України, ЗСУ, ГУ ДСНС у Сумській області, ДПС України та іншими структурам в оборонному секторі.

У штабі висловили вдячність за допомогу під час повернення тіл Міжнародному комітету Червоного Хреста та його керівнику Юргу Егліну.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", — вказали у штабі.

Повернення тіл військових на територію України. Фото: КШППВ

Тіла загиблих військових. Фото: КШППВ

Повернення тіл військових на територію України. Фото: КШППВ

Повідомлення про повернення тіл військових. Фото: скриншот допису КШППВ

Нагадаємо, очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що в Авдіївці, яка перебуває під постійним обстрілом через бойові дії, живуть 1230 людей. За його словами, зменшилась кількість людей, що хочуть евакуюватися з міста.

Додамо, одним із найбільш значущих обмінів між Україною та Росією став обмін Віктора Медведчука на бійців ЗСУ, включаючи керівників полку "Азов". У цій операції брав участь олігарх Роман Абрамович.