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В Украину вернули тела еще 66 военных — подробности

22 декабря 2023 16:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украину вернули тела еще 66 военных — подробности
Возвращение тел военных на территорию Украины. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На территорию Украины сегодня, 22 декабря, вернули тела еще 66 военных. Тела и останки будут переданы правоохранителям для проведения судебно-медицинской экспертизы, которые установят личности погибших.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

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Стало известно, что возвращение удалось осуществить благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГУ ГСЧС в Сумской области, ГНС Украины и другим структурам в оборонном секторе.

В штабе выразили благодарность за помощь при возвращении тел Международному комитету Красного Креста и его руководителю Юргу Эглину.

"ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", — указали в штабе.

Возвращение тел военных на территорию Украины
Возвращение тел военных на территорию Украины. Фото: КШППВ
Тела погибших военных
Тела погибших военных. Фото: КШППВ
Возвращение тел военных на территорию Украины
Возвращение тел военных на территорию Украины. Фото: КШППВ
Сообщение о возвращении тел военных
Сообщение о возвращении тел военных. Фото: скриншот поста КШППВ

Напомним, глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что в Авдеевке, находящейся под постоянным обстрелом из-за боевых действий, живут 1230 человек. По его словам, уменьшилось количество людей, желающих эвакуироваться из города.

Добавим, одним из наиболее значимых обменов между Украиной и Россией стал обмен Виктора Медведчука на бойцов ВСУ, включая руководителей полка "Азов". В этой операции участвовал олигарх Роман Абрамович.

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