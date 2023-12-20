Россия конфисковала активы немецких газодобывающих компаний — они готовят ответ
Президент России Владимир Путин отдал приказ лишить немецкую газодобывающую компанию Wintershall Dea и австрийскую OMV их активов по добыче газа в русской Арктике. Компании планируют возместить ущерб и готовят иски в суд.
Об этом сообщает Reuters.
Путин приказом конфисковал активы газодобывающих компаний
Как отмечается в приказе Путина, опубликованном поздно вечером 19 декабря, многомиллиардные доли в проектах должны вернуться недавно созданным российским предприятиям.
Немецкая и австрийская компании заявили, что узнали о конфискации своих активов из СМИ и сейчас внимательно анализируют информацию.
"Президентский указ является еще одним подтверждением: Россия больше не является надежным экономическим партнером и непредсказуема — во всех отношениях", — заявил представитель компаний.
Компании будут возмещать ущерб
Международный производитель нефти и газа Wintershall Dea после полномасштабного вторжения был отрезан от своих доходов в России, ранее составлявших половину добычи.
Генеральный директор Wintershall Dea Марио Мэрен в июле исключил возможность продажи активов российскому олигарху Михаилу Фридману, поскольку на него распространяются западные санкции.
По словам Мерена, сейчас компания ищет пути возмещения хотя бы части нанесенного ущерба, включая арбитраж и судебные иски.
Напомним, в США хотят конфисковать активы России, чтобы побудить страну прекратить войну. В настоящее время резервы Центрального банка России заморожены на сумму 300 миллиардов долларов в странах Запада.
12 декабря Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в пользу Украины. В ведомстве считают, что именно эти средства нужно использовать для восстановления нашего государства.
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