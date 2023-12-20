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Россия конфисковала активы немецких газодобывающих компаний — они готовят ответ

20 декабря 2023 14:04
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Россия конфисковала активы немецких газодобывающих компаний — они готовят ответ
Добыча газа. Фото: REUTERS
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Президент России Владимир Путин отдал приказ лишить немецкую газодобывающую компанию Wintershall Dea и австрийскую OMV их активов по добыче газа в русской Арктике. Компании планируют возместить ущерб и готовят иски в суд.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается в приказе Путина, опубликованном поздно вечером 19 декабря, многомиллиардные доли в проектах должны вернуться недавно созданным российским предприятиям.

Немецкая и австрийская компании заявили, что узнали о конфискации своих активов из СМИ и сейчас внимательно анализируют информацию.

"Президентский указ является еще одним подтверждением: Россия больше не является надежным экономическим партнером и непредсказуема — во всех отношениях", — заявил представитель компаний.

Компании будут возмещать ущерб

Международный производитель нефти и газа Wintershall Dea после полномасштабного вторжения был отрезан от своих доходов в России, ранее составлявших половину добычи.

Генеральный директор Wintershall Dea Марио Мэрен в июле исключил возможность продажи активов российскому олигарху Михаилу Фридману, поскольку на него распространяются западные санкции.

По словам Мерена, сейчас компания ищет пути возмещения хотя бы части нанесенного ущерба, включая арбитраж и судебные иски.

Напомним, в США хотят конфисковать активы России, чтобы побудить страну прекратить войну. В настоящее время резервы Центрального банка России заморожены на сумму 300 миллиардов долларов в странах Запада.

12 декабря Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в пользу Украины. В ведомстве считают, что именно эти средства нужно использовать для восстановления нашего государства.

 

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