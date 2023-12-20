Росія конфіскувала активи німецьких газовидобувних компаній — вони готують відповідь
Президент Росії Володимир Путін наказав позбавити німецьку газовидобувну компанію Wintershall Dea і австрійську OMV їх активів з видобутку газу у російській Арктиці. Компанії планують відшкодувати збитки і готують позови до суду.
Про це повідомляє Reuters.
Путін наказом конфіскував активи газовидобувних компаній
Як зазначається у наказі Путіна, який був опублікований пізно ввечері 19 грудня, багатомільярдні частки у проєктах повинні повернутися новоствореним російським підприємствам.
Німецька і австрійська компанії заявили, що дізнались про конфіскацію своїх активів із ЗМІ і зараз уважно аналізують інформацію.
"Президентський указ є ще одним підтвердженням: Росія більше не є надійним економічним партнером і непередбачувана — в усіх відношеннях", — заявив представник компаній.
Компанії будуть відшкодовувати збитки
Міжнародний виробник нафти і газу Wintershall Dea після повномасштабного вторгнення був відрізаний від своїх доходів у Росії, які раніше становили половину видобутку.
Генеральний директор Wintershall Dea Маріо Мерен у липні виключив можливість продажу активів російському олігарху Михайлу Фрідману, оскільки на нього поширюються західні санкції.
За словами Мерена, зараз компанія шукає шляхи відшкодування хоча б частини завданих збитків, включаючи арбітраж та судові позови.
Нагадаємо, у США хочуть конфіскувати активи Росії, щоб спонукати країну припинити війну. Наразі резервів Центрального банку Росії заморожено на суму 300 мільярдів доларів у країнах Заходу.
Додамо, 12 грудня, Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України. У відомстві вважають, що саме ці кошти потрібно використовувати на відбудову нашої держави.
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