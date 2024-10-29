Россия провела имитацию ядерного удара - Reuters

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: my Mother Lode

Россия имитировала массированный ядерный удар в ответ на ракетную атаку. В этих учениях участвовали все модели ракет наземного, морского и воздушного базирования, находящиеся на вооружении Российской Федерации.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 29 октября.

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Россия имитировала ядерный удар

Стратегические ядерные силы России произвели испытательные пуски баллистических ракет на расстояние в тысячи километров. В учениях участвовала полная ядерная триада российских ракет наземного, морского и воздушного базирования.

"Учитывая рост геополитической напряженности и появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы", — российский диктатор Владимир Путин накануне учений.

Издание сообщает, что межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" запустили из космодрома Плесецк в Камчатку. В свою очередь, баллистические ракеты "Синева" и "Булава" были запущены с подлодок, а крылатые ракеты — из стратегических бомбардировщиков.

Новые учения прошли только через десять дней после предыдущих, на которых отрабатывали перемещение полевых комплексов с ракетами "Ярс". Эти ракеты способны долететь до Соединенных Штатов.

Reuters также напоминает, что учения прошли в критический момент агрессивной войны России против Украины. Им предшествовали несколько недель угроз России западным союзникам, что Москва ответит, если страны НАТО и их партнеры позволят Украине запускать ракеты большей дальности вглубь российской территории.

Ранее мы сообщали, что в последние дни ядерные угрозы со стороны России ужесточились и усиливались.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен назвал новые ядерные угрозы Путина "безответственными". По его словам, мир должен двигаться к большему разоружению.