Росія провела імітацію ядерного удару — Reuters

Запуск ракети. Фото ілюстративне: my Mother Lode

Росія імітувала масований ядерний удар у відповідь на ракетну атаку. В цих навчання брали участь усі моделі ракет наземного, морського та повітряного базування, які є на озброєнні Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.

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Росія імітувала ядерний удар

Стратегічні ядерні сили Росії провели випробувальні пуски балістичних ракет на відстань у тисячі кілометрів. У навчаннях брала участь повна ядерна "тріада" російських ракет наземного, морського та повітряного базування.

"Враховуючи зростання геополітичної напруженості та появу нових зовнішніх загроз і ризиків, важливо мати сучасні й постійно готові до застосування стратегічні сили", — російський диктатор Володимир Путін напередодні навчань.

Видання повідомляє, що міжконтинентальну балістичну ракета "Ярс" запустили з космодрому Плесецьк до Камчатки. Своєю чергою, балістичні ракети "Синева" та "Булава" були запущені з підводних човнів, а крилаті ракети — зі стратегічних бомбардувальників.

Нові навчання відбулися лише за десять днів після попередніх, на яких відпрацьовували переміщення польових комплексів з ракетами "Ярс". Ці ракети здатні долетіти до Сполучених Штатів.

Reuters також нагадує, що навчання відбулися в критичний момент агресивної війни Росії проти України. Їм передували кілька тижнів погроз Росії західним союзникам, що Москва відповість, якщо країни НАТО та їх партнери дозволять Україні запускати ракети більшої дальності вглиб російської території.

Раніше ми повідомляли, що в останні дні ядерні загрози з боку Росії стали жорсткішими і дедалі частішими.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен назвав нові ядерні погрози Путіна "безвідповідальними". За його словами, світ має рухатися до більшого роззброєння.