Россия помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань

Россия согласилась оснастить и провести обучение для китайского воздушно-десантного батальона, чтобы подготовить вторжение на Тайвань. Москва готова поделиться опытом десантирования бронетехники.

Об этом сообщает The Washington Post в пятницу, 26 сентября.

Подготовка к вторжению Китая на Тайвань

Аналитики предполагают, что российская помощь может усилить возможности Китая захватить Тайвань.

В лондонском Королевском институте объединенных служб (RUSI) сделали заявление на основании изучения российских документов, похищенных хакерами. Там подчеркнули, что РФ поставляет Пекину военное оборудование и технологии.

В апреле 2021 года было заключено первое соглашение, по которому Россия обязалась поставить Китаю технику на сумму более 210 миллионов долларов. Речь шла о 37 легких десантно-штурмовых машинах, 11 плавающих противотанковых установках и 11 бронетранспортерах. Кроме этого, российская сторона должна была обеспечить обучение военных и передать воздушно-десантное оборудование.

Эксперты RUSI отмечают, что для Китая наибольшей ценностью является обучение десантников, поскольку РФ имеет боевой опыт.

Кроме того, в возможном вторжении на Тайвань поставки Россией нефти, газа и других ресурсов, а также оборонная промышленность, могут стать "стратегической поддержкой для Китая".

"Военное сотрудничество между Китаем и Россией выходит далеко за рамки того, что было публично признано", — подчеркнул чиновник тайваньской службы безопасности.

По его словам, Тайвань готов эффективно реагировать на угрозы.

Один из экспертов также отметил, что сейчас Россия делает почти все, чтобы Китай остался доволен и был готов сотрудничать.

Напомним, недавно лидер США Дональд Трамп заблокировал военную помощь Тайваню. Речь идет о сумме в размере более 400 миллионов долларов.

А в МИД Китая сделали заявление о войне России против Украины. Там решили "назвать причину".