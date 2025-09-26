Россия помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань

Россия помогает Китаю готовить нападение на Тайвань, — СМИ
Россия согласилась оснастить и провести обучение для китайского воздушно-десантного батальона, чтобы подготовить вторжение на Тайвань. Москва готова поделиться опытом десантирования бронетехники.
Об этом сообщает The Washington Post в пятницу, 26 сентября.
Подготовка к вторжению Китая на Тайвань
Аналитики предполагают, что российская помощь может усилить возможности Китая захватить Тайвань.
В лондонском Королевском институте объединенных служб (RUSI) сделали заявление на основании изучения российских документов, похищенных хакерами. Там подчеркнули, что РФ поставляет Пекину военное оборудование и технологии.
В апреле 2021 года было заключено первое соглашение, по которому Россия обязалась поставить Китаю технику на сумму более 210 миллионов долларов. Речь шла о 37 легких десантно-штурмовых машинах, 11 плавающих противотанковых установках и 11 бронетранспортерах. Кроме этого, российская сторона должна была обеспечить обучение военных и передать воздушно-десантное оборудование.
Эксперты RUSI отмечают, что для Китая наибольшей ценностью является обучение десантников, поскольку РФ имеет боевой опыт.
Кроме того, в возможном вторжении на Тайвань поставки Россией нефти, газа и других ресурсов, а также оборонная промышленность, могут стать "стратегической поддержкой для Китая".
"Военное сотрудничество между Китаем и Россией выходит далеко за рамки того, что было публично признано", — подчеркнул чиновник тайваньской службы безопасности.
По его словам, Тайвань готов эффективно реагировать на угрозы.
Один из экспертов также отметил, что сейчас Россия делает почти все, чтобы Китай остался доволен и был готов сотрудничать.
Напомним, недавно лидер США Дональд Трамп заблокировал военную помощь Тайваню. Речь идет о сумме в размере более 400 миллионов долларов.
А в МИД Китая сделали заявление о войне России против Украины. Там решили "назвать причину".
Читайте Новини.LIVE!