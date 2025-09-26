Відео
Головна Новини дня Росія допомагає Китаю готувати напад на Тайвань, — ЗМІ

Росія допомагає Китаю готувати напад на Тайвань, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 19:53
Росія допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань
Китайські військові. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Росія погодилася оснастити та провести навчання для китайського повітряно-десантного батальйону, аби підготувати вторгнення до Тайваню. Москва готова поділитися досвідом десантування бронетехніки. 

Про це повідомляє The Washington Post у пʼятницю, 26 вересня.

Читайте також:

Підготовка до вторгнення Китаю на Тайвань

Аналітики припускають, що російська допомога може посилити можливості Китаю захопити Тайвань.

У лондонському Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) зробили заяву на підставі вивчення російських документів, викрадених хакерами. Там наголосили, що РФ постачає Пекіну військове обладнання та технології. 

У квітні 2021 року було укладено першу угоду, за якою Росія зобов’язалася поставити Китаю техніку на суму понад 210 мільйонів доларів. Йшлося про 37 легких десантно-штурмових машин, 11 плаваючих протитанкових установок та 11 бронетранспортерів. Окрім цього, російська сторона мала забезпечити навчання військових і передати повітряно-десантне обладнання.

Експерти RUSI наголошують, що для Китаю найбільшою цінністю є навчання десантників, оскільки РФ має бойовий досвід. 

Крім того, у можливому вторгненні на Тайвань постачання Росією нафти, газу та інших ресурсів, а також оборонна промисловість, можуть стати "стратегічною підтримкою для Китаю".

"Військова співпраця між Китаєм та Росією виходить далеко за рамки того, що було публічно визнано", — наголосив чиновник тайванської служби безпеки.

За його словами, Тайвань готовий ефективно реагувати на загрози.

Один з експертів також зауважив, що наразі Росія робить майже все, аби Китай залишився задоволеним та був готовий співпрацювати.

Нагадаємо, нещодавно лідер США Дональд Трамп заблокував військову допомогу Тайваню. Йдеться про суму у розмірі понад 400 мільйонів доларів.

А у МЗС Китаю зробили заяву про війну Росії проти України. Там вирішили "назвати причину".

Китай росіяни Тайвань навчання Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
