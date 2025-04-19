Сколько ракет и дронов уничтожила ПВО ночью - сводка ПС

Россия атаковала Украину дронами и ракетами — сколько целей сбили
Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 апреля, атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Силы ПВО сбили в небе над областями 33 российских беспилотника.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 19 апреля
Ночью враг запустил по Украине ракеты и дроны-камикадзе. Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 95 целей РФ — восемь ракет различных типов и 87 ударных БпЛА. Речь идет о:
- трех баллистических ракетах "Искандер-М" из Крыма;
- двух противокорабельных ракетах "Оникс" из Крыма;
- трех противорадиолокационных ракетах Х-31П;
- 87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов из Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского в Крыму.
Воздушную атаку РФ отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на девять утра известно о сбитии 33 "шахедов" на востоке, севере и юге. Еще 36 беспилотников были локально потеряны.
Однако из-за атак пострадали Одесчина, Харьковщина, Сумщина, Донеччина и Запорожье.
Напомним, в результате российских атак на Харьковщине пострадали семь человек, повреждена инфраструктура.
Также враг ночью ударил по Запорожью дронами-камикадзе, разрушено автотранспортное предприятие.
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