Сколько ракет и дронов уничтожила ПВО ночью - сводка ПС

Мобильная группа ПВО. Фото: Ґвара Медіа

Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 апреля, атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Силы ПВО сбили в небе над областями 33 российских беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 19 апреля

Ночью враг запустил по Украине ракеты и дроны-камикадзе. Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 95 целей РФ — восемь ракет различных типов и 87 ударных БпЛА. Речь идет о:

трех баллистических ракетах "Искандер-М" из Крыма;

двух противокорабельных ракетах "Оникс" из Крыма;

трех противорадиолокационных ракетах Х-31П;

87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов из Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и Гвардейского в Крыму.

Воздушную атаку РФ отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на девять утра известно о сбитии 33 "шахедов" на востоке, севере и юге. Еще 36 беспилотников были локально потеряны.

Однако из-за атак пострадали Одесчина, Харьковщина, Сумщина, Донеччина и Запорожье.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, в результате российских атак на Харьковщине пострадали семь человек, повреждена инфраструктура.

Также враг ночью ударил по Запорожью дронами-камикадзе, разрушено автотранспортное предприятие.