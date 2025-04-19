Скільки ракет та дронів знищила ППО вночі — зведення ПС

Мобільна група ППО. Фото: Ґвара Медіа

Російські окупанти в ніч проти суботи, 19 квітня, атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Сили ППО збили в небі над областями 33 російські безпілотники.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 19 квітня

Вночі ворог запустив по Україні ракети та дрони-камікадзе. Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 95 цілей РФ — вісім ракет різних типів та 87 ударних БпЛА. Йдеться про:

три балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму;

дві протикорабельні ракети "Онікс" з Криму;

три протирадіолокаційні ракети Х-31П;

87 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів з Міллєрово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського в Криму.

Повітряну атаку РФ відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на дев'яту ранку відомо про збиття 33 "шахедів" на сході, півночі та півдні. Ще 36 безпілотників були локаційно втрачені.

Однак через атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок російських атак на Харківщині постраждали семеро людей, пошкоджено інфраструктуру.

Також ворог вночі вдарив по Запоріжжю дронами-камікадзе, зруйноване автотранспортне підприємство.