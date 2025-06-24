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Главная Новости дня Россия атаковала Сумскую область — под завалами нашли ребенка

Россия атаковала Сумскую область — под завалами нашли ребенка

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Дата публикации 24 июня 2025 07:27
На Сумщине обстрел разрушил дома — есть жертвы
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Сумщины
Ключові моменти В Верхнесыроватской громаде возник масштабный пожар из-за атаки РФ

В ночь на 24 июня враг нанес серии ударов по одному из населенных пунктов Верхнесыроватской громады на Сумщине, из-за чего возник масштабный пожар и разрушения в жилом секторе. Под огонь попали частные домовладения, где одновременно горело не менее 15 зданий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Сумщины.

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В Верхнесыроватской громаде возник масштабный пожар из-за атаки РФ

Пламя охватило территорию шести частных хозяйств. Несмотря на сложные условия, спасателям удалось оперативно потушить все очаги возгорания.

Под завалами спасатели смогли извлечь трех пострадавших. К сожалению, среди разрушенных зданий было найдено тело погибшего ребенка.

Сумська область
Пожарные тушат огонь. Фото: ГСЧС Сумщины

Всего, по предварительной информации, в результате атаки погибли три человека, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Обстріли Сумська область
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Сумщины

На месте трагедии продолжают работать подразделения ГСЧС, фиксируются последствия обстрела, проводятся аварийно-спасательные работы.

Напомним, Сумская область регулярно находится под атаками со стороны российских войск. Недавно в результате атаки пострадала женщина в Сумах.

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Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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