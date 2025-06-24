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Головна Новини дня Росія атакувала Сумщину — під завалами знайшли дитину

Росія атакувала Сумщину — під завалами знайшли дитину

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Дата публікації: 24 червня 2025 07:27
На Сумщині обстріл зруйнував будинки — є жертви
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Сумщини
Ключові моменти У Верхньосироватській громаді виникла масштабна пожежа через атаку РФ

У ніч на 24 червня ворог завдав серії ударів по одному з населених пунктів Верхньосироватської громади на Сумщині, через що виникла масштабна пожежа та руйнування в житловому секторі. Під вогонь потрапили приватні домоволодіння, де одночасно горіло щонайменше 15 будівель.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Сумщини

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У Верхньосироватській громаді виникла масштабна пожежа через атаку РФ

Полум’я охопило територію шести приватних господарств. Попри складні умови, рятувальникам вдалося оперативно загасити всі осередки займання.

Під завалами рятувальники змогли витягти трьох постраждалих. На жаль, серед зруйнованих будівель було знайдено тіло загиблої дитини.

Сумська область
Пожежники гасять вогонь. Фото: ДСНС Сумщини

Загалом, за попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули троє осіб, ще шестеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Обстріли Сумська область
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Сумщини

На місці трагедії продовжують працювати підрозділи ДСНС, фіксуються наслідки обстрілу, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, Сумська область регулярно перебуває під атаками з боку російських військ. Нещодавно внаслідок атаки постраждала жінка в Сумах.

смерть діти Сумська область обстріли війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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