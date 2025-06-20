Через атаку дронів РФ на Сумщину виникла пожежа

Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по Сумщині, що межує з РФ. Напередодні пізно ввечері область знову була атакована дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Повідомлення про атаку на Сумщину. Фото: Скриншот

Григоров повідомив, що під ударом опинився Ковпаківський район Сум. Там в результаті атаки загорілася одна із будівель у житловому секторі. Рятувальники ДСНС пожежу загасили й, на щастя, обійшлось без постраждалих.

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Проте Григоров попереджає мешканців області, що повітряна тривога триває і всім треба залишатись у безпечних місцях.

Раніше повідомлялось, що попри гучні заяви російських пропагандистів про просування на Сумщині, українські військові впевнено стримують ворожі штурмові групи та навіть у низці випадків відкидають їх назад.

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Додамо, що аналітики ISW кілька днів тому оцінили, чи можуть російські війська дістатися до Сум.