Через атаку дронів РФ на Сумщину виникла пожежа

Ворог атакував Сумщину дронами — які наслідки удару
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по Сумщині, що межує з РФ. Напередодні пізно ввечері область знову була атакована дронами-камікадзе.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Які наслідки атаки на Сумщину
Григоров повідомив, що під ударом опинився Ковпаківський район Сум. Там в результаті атаки загорілася одна із будівель у житловому секторі. Рятувальники ДСНС пожежу загасили й, на щастя, обійшлось без постраждалих.
Проте Григоров попереджає мешканців області, що повітряна тривога триває і всім треба залишатись у безпечних місцях.
Раніше повідомлялось, що попри гучні заяви російських пропагандистів про просування на Сумщині, українські військові впевнено стримують ворожі штурмові групи та навіть у низці випадків відкидають їх назад.
Додамо, що аналітики ISW кілька днів тому оцінили, чи можуть російські війська дістатися до Сум.
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