Из-за атаки дронов РФ на Сумскую область возник пожар

Враг атаковал Сумскую область дронами — какие последствия удара
Российские оккупанты не прекращают наносить удары по Сумской области, граничащей с РФ. Накануне поздно вечером область снова была атакована дронами-камикадзе.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
Какие последствия атаки на Сумщину
Григоров сообщил, что под ударом оказался Ковпаковский район Сум. Там в результате атаки загорелось одно из зданий в жилом секторе. Спасатели ГСЧС пожар потушили и, к счастью, обошлось без пострадавших.
Однако Григоров предупреждает жителей области, что воздушная тревога продолжается и всем надо оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что несмотря на громкие заявления российских пропагандистов о продвижении на Сумщине, украинские военные уверенно сдерживают вражеские штурмовые группы и даже в ряде случаев отбрасывают их назад.
Добавим, что аналитики ISW несколько дней назад оценили, могут ли российские войска добраться до Сум.
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