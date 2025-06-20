Из-за атаки дронов РФ на Сумскую область возник пожар

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты не прекращают наносить удары по Сумской области, граничащей с РФ. Накануне поздно вечером область снова была атакована дронами-камикадзе.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

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Сообщение об атаке на Сумскую область. Фото: Скриншот

Григоров сообщил, что под ударом оказался Ковпаковский район Сум. Там в результате атаки загорелось одно из зданий в жилом секторе. Спасатели ГСЧС пожар потушили и, к счастью, обошлось без пострадавших.

Однако Григоров предупреждает жителей области, что воздушная тревога продолжается и всем надо оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что несмотря на громкие заявления российских пропагандистов о продвижении на Сумщине, украинские военные уверенно сдерживают вражеские штурмовые группы и даже в ряде случаев отбрасывают их назад.

Добавим, что аналитики ISW несколько дней назад оценили, могут ли российские войска добраться до Сум.