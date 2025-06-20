Обстріл Сум 20 червня - постраждала 75-річна жінка, її госпіталізували

Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org

Ввечері 20 червня росіяни атакували дронами місто Суми. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це у Telegram розповів виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

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Наслідки обстрілу Сум 20 червня ввечері

"Шановні сумчани, є влучання "Ланцету" в багатоквартирний будинок. В результаті постраждала одна жінка, її зараз на кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню", — розповів Кобзар.

Трохи пізніше глава Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що постраждалою є 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Зокрема, вона отримала уламкові поранення і була госпіталізована.

Також він повідомив, що у Сумах через атаку РФ пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох п'ятиповерхових будинках.

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Суми. Зокрема, пізно ввечері 19 червня внаслідок атаки сталася пожежа в одній із будівель у житловому секторі.

Також ми писали, що ввечері 19 червня під атакою дронів був Харків. Внаслідок обстрілу було чути гучні вибухи.