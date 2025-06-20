Обстрел Сум 20 июня — пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали

РФ атаковала Сумы — из-за обстрела пострадала женщина
Вечером, 20 июня, россияне атаковали дронами город Сумы. В результате атаки пострадала женщина.
Об этом в Telegram рассказал исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
Последствия обстрела Сум 20 июня вечером
"Уважаемые сумчане, есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина, ее сейчас на карете скорой помощи увезли в больницу", — рассказал Кобзарь.
Чуть позже глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что пострадавшей является 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. В частности, она получила осколочные ранения и была госпитализирована.
Также он сообщил, что в Сумах из-за атаки РФ повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Сумы. В частности, поздно вечером 19 июня в результате атаки произошел пожар в одном из зданий в жилом секторе.
Также мы писали, что вечером 19 июня под атакой дронов был Харьков. В результате обстрела были слышны громкие взрывы.
Читайте Новини.LIVE!