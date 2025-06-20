Обстрел Сум 20 июня — пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Сум. Фото: ГСЧС

Вечером, 20 июня, россияне атаковали дронами город Сумы. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом в Telegram рассказал исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

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Последствия обстрела Сум 20 июня вечером

"Уважаемые сумчане, есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина, ее сейчас на карете скорой помощи увезли в больницу", — рассказал Кобзарь.

Чуть позже глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что пострадавшей является 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. В частности, она получила осколочные ранения и была госпитализирована.

Также он сообщил, что в Сумах из-за атаки РФ повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах.

Напомним, что россияне регулярно атакуют Сумы. В частности, поздно вечером 19 июня в результате атаки произошел пожар в одном из зданий в жилом секторе.

Также мы писали, что вечером 19 июня под атакой дронов был Харьков. В результате обстрела были слышны громкие взрывы.