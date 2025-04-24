Обстрел в Хмельницкой области 24 апреля — какие последствия

Россия атаковала Хмельницкую область — есть пострадавшие
В ночь на 24 апреля во время воздушной тревоги в результате вражеской атаки России пострадали двое жителей Хмельницкой области. Кроме того, зафиксированы разрушения гражданских объектов.
Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
Хмельницкая область оказалась под ударом России 24 апреля
Один человек получил легкое ранение ноги и был доставлен в больницу. Также пострадала несовершеннолетняя девушка — осколки стекла порезали ей ногу. Ее состояние удовлетворительное, госпитализация не понадобилась.
В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Сообщается о повреждении газораспределительного пункта, однако население не отключали от газоснабжения. Также получили повреждения крыши двух частных домов и окна с дверьми в пяти квартирах многоквартирного дома.
Кроме того, ударом была повреждена летняя площадка в парке культуры и отдыха. На месте работают все соответствующие службы. Местные власти уже занимается оформлением компенсаций для пострадавших от обстрела.
Детали по количеству сбитых целей сообщат позже. Информации о погибших пока нет.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях атаки по городу в ночь на 24 апреля.
Также в Укрзализныце сообщили о пострадавших работниках и повреждениях пути и инфраструктуры в Киеве и Житомире.
А в Запорожье Россия ударила по административному зданию "Шахедом".
Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий и разбор завалов. В Святошинском районе столицы серьезные разрушения, есть погибшие и десятки травмированных.
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