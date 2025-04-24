Обстрел в Хмельницкой области 24 апреля — какие последствия

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

В ночь на 24 апреля во время воздушной тревоги в результате вражеской атаки России пострадали двое жителей Хмельницкой области. Кроме того, зафиксированы разрушения гражданских объектов.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

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Один человек получил легкое ранение ноги и был доставлен в больницу. Также пострадала несовершеннолетняя девушка — осколки стекла порезали ей ногу. Ее состояние удовлетворительное, госпитализация не понадобилась.

В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Сообщается о повреждении газораспределительного пункта, однако население не отключали от газоснабжения. Также получили повреждения крыши двух частных домов и окна с дверьми в пяти квартирах многоквартирного дома.

Кроме того, ударом была повреждена летняя площадка в парке культуры и отдыха. На месте работают все соответствующие службы. Местные власти уже занимается оформлением компенсаций для пострадавших от обстрела.

Детали по количеству сбитых целей сообщат позже. Информации о погибших пока нет.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях атаки по городу в ночь на 24 апреля.

Также в Укрзализныце сообщили о пострадавших работниках и повреждениях пути и инфраструктуры в Киеве и Житомире.

А в Запорожье Россия ударила по административному зданию "Шахедом".

Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий и разбор завалов. В Святошинском районе столицы серьезные разрушения, есть погибшие и десятки травмированных.