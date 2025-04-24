Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України

Пошкоджені рейки. Фото: Укрзалізниця

У ніч на 24 квітня російські сили знову атакували залізничну інфраструктуру в Україні. Унаслідок чергової комбінованої атаки двоє працівників Укрзалізниці зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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У пресслужбі компанії повідомили, що провідник отримав поранення у Житомирі, ще один випадок зафіксований у Києві — там постраждав машиніст. Обох постраждалих наразі оглядають лікарі, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено технічну колію, адміністративну та технічну інфраструктуру на залізничних об'єктах у столиці та на Харківщині. Попри завдану шкоду, поїзди продовжують курсувати згідно з графіком.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Також в ніч проти 24 квітня Росія атакувала Запоріжжя ударним безпілотником — там пошкоджено адміністративну будівлю.

Тим часом у Києві ліквідовують наслідки масованої комбінованої атаки. Там найбільше постраждав Святошинський район — там досі тривають пошукові роботи, люди можуть перебувати під завалами.