Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины

В Киеве и Житомире пострадали железнодорожники из-за атаки
В ночь на 24 апреля российские силы снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Украине. В результате очередной комбинированной атаки двое работников Укрзализныци получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В Украине под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура
В пресс-службе компании сообщили, что проводник получил ранения в Житомире, еще один случай зафиксирован в Киеве — там пострадал машинист. Обоих пострадавших сейчас осматривают врачи, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Кроме того, в результате обстрела повреждены технические пути, административная и техническая инфраструктура на железнодорожных объектах в столице и на Харьковщине. Несмотря на нанесенный ущерб, поезда продолжают курсировать согласно графику.
Также в ночь на 24 апреля Россия атаковала Запорожье ударным беспилотником — там повреждено административное здание.
Тем временем в Киеве ликвидируют последствия массированной комбинированной атаки. Там больше всего пострадал Святошинский район — там до сих пор продолжаются поисковые работы, люди могут находиться под завалами.
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