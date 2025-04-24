Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины

Поврежденные рельсы. Фото: Укрзализныця

В ночь на 24 апреля российские силы снова атаковали железнодорожную инфраструктуру в Украине. В результате очередной комбинированной атаки двое работников Укрзализныци получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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В пресс-службе компании сообщили, что проводник получил ранения в Житомире, еще один случай зафиксирован в Киеве — там пострадал машинист. Обоих пострадавших сейчас осматривают врачи, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, в результате обстрела повреждены технические пути, административная и техническая инфраструктура на железнодорожных объектах в столице и на Харьковщине. Несмотря на нанесенный ущерб, поезда продолжают курсировать согласно графику.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Также в ночь на 24 апреля Россия атаковала Запорожье ударным беспилотником — там повреждено административное здание.

Тем временем в Киеве ликвидируют последствия массированной комбинированной атаки. Там больше всего пострадал Святошинский район — там до сих пор продолжаются поисковые работы, люди могут находиться под завалами.