РФ атакувала Запоріжжя та області — в ОВА назвали наслідки

Наслідки атаки в Запорізькій області. Фото: ОВА

Російські війська у четвер, 24 квітня, здійснили обстріл Запоріжжя. Для цього ворог використав дрони-камікадзе "шахед".

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Росіяни атакували Запоріжжя шахедами. Пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку поруч", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджена будівля. Фото: Запорізька ОВА

Федоров уточнив, що на щастя, обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису ОВА

Водночас у Запоріжжі зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки — там наразі фахівці проводять обстеження.

Будинок після атаки. Фото: ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: ОВА

Крім того, протягом доби росіяни завдали 456 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. З них чотири авіаудари по Лобковому та Гуляйполю, а 307 безпілотників РФ атакували Малокатеринівку, Магдалинівку, Новотавричеське, Лобкове, Кам'янське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Водночас ворог чотири рази накрив з РСЗВ Лобкове та Щербаки, а також завдав 141 артилерійський удар по території Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, до обласної влади надійшло 40 повідомлень про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вчора російські війська атакували дроном цивільний автобус у Марганці Дніпропетровської області. Загинули дев'ять людей та ще 49 — поранені.

Також вночі ворог завдав потужного масованого удару по Києву. Станом на зараз відомо про дев'ятьох загиблих, на місці влучань горіли авто та будинки.