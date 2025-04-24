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РФ ударила дроном по Запорожью, повреждено админздание, — ОВА

24 апреля 2025 08:03
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ атаковала Запорожье и области - в ОВА назвали последствия
Последствия атаки в Запорожской области. Фото: ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в четверг, 24 апреля, осуществили обстрел Запорожья. Для этого враг использовал дроны-камикадзе "шахед".

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Россияне атаковали Запорожье шахедами. Повреждено административное здание и окна в доме рядом", — говорится в сообщении.

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Поврежденное здание. Фото: Запорожская ОГА

Федоров уточнил, что к счастью, обошлось без пострадавших.

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Скриншот поста ОВА

В то же время в Запорожье получили повреждения две многоэтажки — там сейчас специалисты проводят обследование.

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Дом после атаки после атаки. Фото: ОВА
Внаслідок удару по Запоріжжю 24 квітня пошкоджено два будинки
Поврежденный дом. Фото: ОВА

Кроме того, в течение суток россияне нанесли 456 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Из них четыре авиаудара по Лобковому и Гуляйполю, а 307 беспилотников РФ атаковали Малокатериновку, Магдалиновку, Новотаврическое, Лобковое, Каменское, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

В то же время враг четыре раза накрыл из РСЗО Лобково и Щербаки, а также нанес 141 артиллерийский удар по территории Лобково, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Кроме того, к областной власти поступило 40 сообщений о повреждении домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, оккупанты ударили дроном по гражданскому автобусу в Марганце Днепропетровской области, из-за чего погибли девять человек и еще 49 — ранены.

Также ночью враг нанес мощный массированный удар по Киеву. По состоянию на сейчас известно о девяти погибших, на месте попаданий горели авто и дома.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине беспилотник
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