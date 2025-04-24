РФ атаковала Запорожье и области - в ОВА назвали последствия

Последствия атаки в Запорожской области. Фото: ОВА

Российские войска в четверг, 24 апреля, осуществили обстрел Запорожья. Для этого враг использовал дроны-камикадзе "шахед".

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Запорожье 24 апреля

"Россияне атаковали Запорожье шахедами. Повреждено административное здание и окна в доме рядом", — говорится в сообщении.

Поврежденное здание. Фото: Запорожская ОГА

Федоров уточнил, что к счастью, обошлось без пострадавших.

Скриншот поста ОВА

В то же время в Запорожье получили повреждения две многоэтажки — там сейчас специалисты проводят обследование.

Дом после атаки после атаки. Фото: ОВА

Поврежденный дом. Фото: ОВА

Кроме того, в течение суток россияне нанесли 456 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Из них четыре авиаудара по Лобковому и Гуляйполю, а 307 беспилотников РФ атаковали Малокатериновку, Магдалиновку, Новотаврическое, Лобковое, Каменское, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

В то же время враг четыре раза накрыл из РСЗО Лобково и Щербаки, а также нанес 141 артиллерийский удар по территории Лобково, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Кроме того, к областной власти поступило 40 сообщений о повреждении домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

Скриншот поста Федорова

Напомним, оккупанты ударили дроном по гражданскому автобусу в Марганце Днепропетровской области, из-за чего погибли девять человек и еще 49 — ранены.

Также ночью враг нанес мощный массированный удар по Киеву. По состоянию на сейчас известно о девяти погибших, на месте попаданий горели авто и дома.