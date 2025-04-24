Обстріл у Хмельницькій області 24 квітня — які наслідки

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Хмельниччини

У ніч проти 24 квітня під час повітряної тривоги внаслідок ворожої атаки Росії постраждали двоє мешканців Хмельницької області. Крім того, зафіксовані руйнування цивільних об'єктів.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Один чоловік отримав легке поранення ноги та був доправлений до лікарні. Також постраждала неповнолітня дівчина — уламки скла порізали їй ногу. Її стан задовільний, госпіталізація не знадобилася.

У результаті удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Повідомляється про пошкодження газорозподільного пункту, однак населення не вимикали від газопостачання. Також зазнали ушкоджень дахи двох приватних будинків і вікна з дверима у п’яти квартирах багатоквартирного будинку.

Окрім того, ударом було пошкоджено літній майданчик у парку культури та відпочинку. На місці працюють усі відповідні служби. Місцева влада вже займається оформленням компенсацій для постраждалих від обстрілу.

Деталі щодо кількості збитих цілей повідомлять згодом. Інформації про загиблих наразі немає.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки атаки по місту в ніч проти 24 квітня.

Також в Укрзалізниці повідомили про постраждалих працівників та пошкодження колії й інфраструктури в Києві та Житомирі.

А в Запоріжжі Росія вдарила по адміністративній будівлі "Шахедом".

Тим часом в Києві триває ліквідація наслідків та розбір завалів. У Святошинському районі столиці серйозні руйнування, є загиблі та десятки травмованих.