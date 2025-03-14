Россия обстреливает критическую инфраструктуру в Сумах

Пожар на объекте. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска вечером в пятницу, 14 марта, осуществляют обстрел города Сумы. Под ударом вражеских беспилотников оказалась критическая инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Атака на Сумы 14 марта

"Внимание!!! Враг осуществляет массированную атаку с применением БпЛА на объекты критической инфраструктуры города Сумы", — говорится в сообщении.

Сейчас подразделения ПВО Сил безопасности и обороны, а также добровольческие формирования осуществляют все меры по противодействию российской атаке. В ОВА призвали жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Скриншот поста ОВА

Напомним, сегодня взрывы также раздавались в Кривом Роге Днепропетровской области. Местные сообщали о проблемах со светом во время атаки.

Впоследствии стало известно, что оккупанты попали баллистической ракетой по центру жилого квартала. В результате атаки по Кривому Рогу пострадали по меньшей мере восемь человек.