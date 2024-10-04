Последний день празднования Рош ха-Шана в Умани — паломники идут к могиле Цадика Нахмана

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Умани в пятницу, 4 октября, продолжается последний день празднования Рош ха-Шана. Паломники идут к месту, где похоронен Цадик Нахман, чтобы помолиться.

Журналист Новини.LIVE Александр Саюн показал, какая атмосфера в зоне паломничества в последний день празднования.

Читайте также:

Последний день Рош ха-Шана в Умани

Паломники со всего мира приезжают к могиле Цадика Нахмана — духовного лидера и основателя брацлавского хасидизма. На видео можно увидеть молитвы хасидов во время иудейского Нового года.

Возле места захоронения Нахмана есть специальные плакаты для хасидов. Журналист обратил внимание, что возле этой территории нет ни одного объявления на украинском. Плакаты все на иврите.

Также коммунальщики регулярно убирают в зоне паломничества. Они вывозят мусор тракторами по несколько раз в сутки.

Напомним, во второй день празднования Рош ха-Шана в Умани в Черкасской области звучали три воздушные тревоги. Укрытие одного из хостелов, куда должны спускаться хасиды, переделали в столовую.

Какая атмосфера была в городе в первый день празднований, можно посмотреть в фоторепортаже от Новини.LIVE.