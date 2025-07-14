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Годовщина ракетного удара по Виннице — хронология и последствия

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 06:30
Третья годовщина ракетного удара РФ по Виннице
Последствия удара РФ по Виннице 14 июля 2022 года. Фото: Винницкая ОВА/Telegram

Сегодня, 14 июля, третья годовщина ракетного удара по Виннице, который произошел в 2022 году. Тогда российские войска атаковали центр города, в результате чего погибло почти 30 человек, среди которых были и дети.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Атака РФ
Последствия удара РФ по Виннице 14 июля 2022 года. Фото: ГСЧС/Telegram

Ракетный удар РФ по Виннице — третья годовщина

Ракетный удар по Виннице произошел 14 июля 2022 года в 10:45 по киевскому времени. В результате вражеского обстрела погибли 27 человек, ранены 202, без вести пропали 8 человек. Среди погибших также были и дети. 15 июля в Виннице и области было объявлено днем траура по погибшим.

Итак, 14 июля 2022 года в 10:15 в городе прозвучала воздушная тревога. В 10:46 начали появляться сообщения о трех взрывах, перед этим местные жители заметили ракету, которая пролетала над Бершадью и Винницей.

Атака РФ
Спасатели на месте удара РФ по Виннице 14 июля 2022 года. Фото: ГСЧС/Telegram

По информации Нацполиции Украины, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов повреждены также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. Одна из ракет упала рядом с новым роддомом.

В ГСЧС сообщили, что была атакована парковочная площадка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный".

Атака РФ
Последствия удара РФ по Виннице 14 июля 2022 года. Фото: ГСЧС/Telegram

Тогдашний спикер Командования воздушных сил Юрий Игнат заявил, что удары были нанесены российскими ракетами "Калибр", выпущенными с подводной лодки в Черном море.

Ракетный удар произошел во время конференции в Гааге по привлечению к ответственности за военные преступления России.

Атака РФ
Спасатели на месте удара РФ по Виннице 14 июля 2022 года. Фото: ГСЧС/Telegram
Атака РФ
Последствия удара РФ по Виннице 14 июля 2022 года. Фото: ГСЧС/Telegram

Удар по Виннице 14 июля 2022 года — жертвы и последствия

16 июля 2022 года стало известно, что в результате удара погибли 27 человек, в том числе трое детей (4-летняя девочка и мальчики 7 и 8 лет). Еще около 202 человек обратились за медицинской помощью, из них 117 направлены на амбулаторное лечение, а 80 госпитализированы с различными степенями тяжести (около 50 — в тяжелом состоянии). Без вести пропало 8 человек.

Атака РФ
Спасатели на месте удара РФ по Виннице 14 июля 2022 года. Фото: ГСЧС/Telegram

Одной из трех погибших детей была 4-летняя девочка Лиза Дмитриева, которая в момент удара возвращалась со своей матерью с занятий с логопедом. Мать девочки получила тяжелые ранения и была прооперирована. Известно, что Лиза снималась в рождественском ролике Елены Зеленской, а сама семья решила переехать из Киева в Винницу после обстрелов столицы.

Атакак РФ
Ребенок, погибший в результате удара РФ по Виннице 14 июля 2022 года. Фото: ГСЧС/Telegram

Напомним, что недавно российские оккупанты в очередной раз атаковали медиков на Сумщине, которые оказывали помощь раненому от удара дрона.

Российские войска в воскресенье, 13 июля, нанесли удар по городу Самар Днепропетровской области.

Винница обстрелы война в Украине ракетный удар погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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