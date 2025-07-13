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Головна Новини дня Окупанти цинічно атакують медиків на Сумщині — поранено лікарів

Окупанти цинічно атакують медиків на Сумщині — поранено лікарів

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Дата публікації: 13 липня 2025 23:33
На лікарів Швидкої на Сумщині окупанти РФ спеціально здійснили атаку
Машина швидкої допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські окупанти в порушення всіх міжнародних конвенцій вчергове атакували медиків на Сумщині, які надавали допомогу пораненому від удару дрона. Армія РФ цинічно дочекалась, поки лікарі швидкої прибудуть на місце і послала БпЛА.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров

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Що відомо про атаку окупантів

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Повідомлення голови Сумської ОВА. Фото: Скриншот

За інформацією Григорова, двоє лікарів швидкої отримали поранення й зараз проходять обстеження у лікарні. Дрон атакував їх як раз в той момент, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого після першої атаки.

До цього російські окупанти вже завдавали удару по цивільним мешканцям Сумщини — обстріл стався вдень на дорозі на території Стецьківського старостату. 

Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон. В результаті загинув 57-річний чоловік, а його брату з пораненнями як раз і намагались допомогти медики. 

Нагадаємо, напередодні окупанти РФ завдали масованого удару БпЛА по Шосткинській громаді Сумської області. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Також ми повідомляли, що 12 липня росіяни атакували авіабомбами Дніпропетровщину. Є загиблі.

швидка допомога Сумська область дрони війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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