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Главная Новости дня Оккупанты цинично атакуют медиков на Сумщине — ранены врачи

Оккупанты цинично атакуют медиков на Сумщине — ранены врачи

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 23:33
На врачей Скорой на Сумщине оккупанты РФ специально совершили атаку
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские оккупанты в нарушение всех международных конвенций в очередной раз атаковали медиков на Сумщине, которые оказывали помощь раненому от удара дрона. Армия РФ цинично дождалась, пока врачи скорой прибудут на место и послала БпЛА.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

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Что известно об атаке оккупантов

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Сообщение председателя Сумской ОВА. Фото: Скриншот

По информации Григорова, двое врачей скорой получили ранения и сейчас проходят обследование в больнице. Дрон атаковал их как раз в тот момент, когда медики оказывали помощь и эвакуировали пострадавшего после первой атаки.

До этого российские оккупанты уже наносили удар по гражданским жителям Сумщины — обстрел произошел днем на дороге на территории Стецькивского старостата.

Двое братьев ехали на мотоблоке в направлении Хотинской громады, когда их атаковал вражеский дрон. В результате погиб 57-летний мужчина, а его брату с ранениями как раз и пытались помочь медики.

Напомним, накануне оккупанты РФ нанесли массированный удар БпЛА по Шосткинской общине Сумской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Также мы сообщали, что 12 июля россияне атаковали авиабомбами Днепропетровскую область. Есть погибшие.

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Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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