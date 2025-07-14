Треті роковини ракетного удару РФ по Вінниці

Роковини ракетного удару по Вінниці — хронологія та наслідки
Сьогодні, 14 липня, треті роковини ракетного удару по Вінниці, який стався 2022 року. Тоді російські війська атакували центр міста, внаслідок чого загинуло майже 30 людей, серед яких були й діти.
Про це інформують Новини.LIVE.
Ракетний удар РФ по Вінниці — треті роковини
Ракетний удар по Вінниці стався 14 липня 2022 року о 10:45 за київським часом. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 27 осіб, поранено 202, безвісти зникло 8 осіб. Серед загиблих також були й діти. 15 липня у Вінниці та області було оголошено днем жалоби за загиблими.
Отже,14 липня 2022 року 10:15 в місті пролунала повітряна тривога. О 10:46 почали з'являтися повідомлення про три вибухи, перед цим місцеві жителі помітили ракету, що пролітала над Бершаддю та Вінницею.
За інформацією Нацполіції України, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів пошкоджено також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Одна з ракет впала поряд із новим пологовим будинком.
У ДСНС повідомили, що було атаковано паркувальний майданчик поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний".
Тодішній спікер Командування повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удари було завдано російськими ракетами "Калібр", випущеними з підводного човна у Чорному морі.
Ракетний удар стався під час конференції у Гаазі щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії.
Удар по Вінниці 14 липня 2022 року — жертви та наслідки
16 липня 2022 року стало відомо, що внаслідок удару загинуло 27 людей, зокрема троє дітей (4-річна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років). Ще близько 202 людей звернулись за медичною допомогою, з них 117 направлено на амбулаторне лікування, а 80 госпіталізовано з різними ступенями тяжкості (близько 50 — у тяжкому стані). Безвісти зникло 8 осіб.
Однією з трьох загиблих дітей була 4-річна дівчинка Ліза Дмитрієва, яка в момент удару поверталася зі своєю матір'ю із занять із логопедом. Мати дівчинки отримала важкі поранення та була прооперована. Відомо, що Ліза знімалась у різдвяному ролику Олени Зеленської, а сама сім'я вирішила переїхати з Києва до Вінниці після обстрілів столиці.
Нагадаємо, що нещодавно російські окупанти вчергове атакували медиків на Сумщині, які надавали допомогу пораненому від удару дрона.
Російські війська у неділю, 13 липня, завдали удар по місту Самар Дніпропетровської області.
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