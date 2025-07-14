Треті роковини ракетного удару РФ по Вінниці

Наслідки удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: Вінницька ОВА/Telegram

Сьогодні, 14 липня, треті роковини ракетного удару по Вінниці, який стався 2022 року. Тоді російські війська атакували центр міста, внаслідок чого загинуло майже 30 людей, серед яких були й діти.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Наслідки удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: ДСНС/Telegram



Ракетний удар РФ по Вінниці — треті роковини

Ракетний удар по Вінниці стався 14 липня 2022 року о 10:45 за київським часом. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 27 осіб, поранено 202, безвісти зникло 8 осіб. Серед загиблих також були й діти. 15 липня у Вінниці та області було оголошено днем жалоби за загиблими.

Отже,14 липня 2022 року 10:15 в місті пролунала повітряна тривога. О 10:46 почали з'являтися повідомлення про три вибухи, перед цим місцеві жителі помітили ракету, що пролітала над Бершаддю та Вінницею.

Рятувальники на місці удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: ДСНС/Telegram



За інформацією Нацполіції України, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів пошкоджено також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Одна з ракет впала поряд із новим пологовим будинком.

У ДСНС повідомили, що було атаковано паркувальний майданчик поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний".

Наслідки удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: ДСНС/Telegram

Тодішній спікер Командування повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удари було завдано російськими ракетами "Калібр", випущеними з підводного човна у Чорному морі.

Ракетний удар стався під час конференції у Гаазі щодо притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії.

Рятувальники на місці удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: ДСНС/Telegram

Наслідки удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: ДСНС/Telegram

Удар по Вінниці 14 липня 2022 року — жертви та наслідки

16 липня 2022 року стало відомо, що внаслідок удару загинуло 27 людей, зокрема троє дітей (4-річна дівчинка та хлопчики 7 і 8 років). Ще близько 202 людей звернулись за медичною допомогою, з них 117 направлено на амбулаторне лікування, а 80 госпіталізовано з різними ступенями тяжкості (близько 50 — у тяжкому стані). Безвісти зникло 8 осіб.

Рятувальники на місці удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: ДСНС/Telegram

Однією з трьох загиблих дітей була 4-річна дівчинка Ліза Дмитрієва, яка в момент удару поверталася зі своєю матір'ю із занять із логопедом. Мати дівчинки отримала важкі поранення та була прооперована. Відомо, що Ліза знімалась у різдвяному ролику Олени Зеленської, а сама сім'я вирішила переїхати з Києва до Вінниці після обстрілів столиці.

Дитина, що загинула внаслідок удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Фото: ДСНС/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно російські окупанти вчергове атакували медиків на Сумщині, які надавали допомогу пораненому від удару дрона.

Російські війська у неділю, 13 липня, завдали удар по місту Самар Дніпропетровської області.