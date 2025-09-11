США чтят память жертв теракта 11 сентября — что известно

Люди на месте трагедии в США. Фото: Новини.LIVE

В Соединенных Штатах Америки в четверг, 11 сентября, вспоминают жертв в результате теракта на башни-близнецы в 2001 году. Сегодня исполняется 24 года со дня трагедии.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Почтение памяти возле Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Сейчас доступ к месту трагедии перекрыт для публики. Известно, что там проходят траурные мероприятия — семьи вспоминают погибших в результате теракта.

Годовщина трагедии в США. Фото: Новини.LIVE

"Башня свободы". Фото: Новини.LIVE

Место теракта сегодня. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители США. Фото: Новини.LIVE

Место трагедии. Фото: Новини.LIVE

Теракт в 2001 году

Исламистская организация "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года совершила серию скоординированных террористических атак на территории США. Тогда боевики с помощью захваченных пассажирских самолетов влетели в башни-близнецы Всемирного торгового центра и здание Пентагона.

В результате теракта погибли 2 996 человек из более чем 90 стран мира, более 6 000 человек получили ранения. Он стал крупнейшим в истории по количеству жертв.

