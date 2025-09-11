Видео
Главная Новости дня Годовщина самого масштабного теракта — в США вспоминают жертв

Годовщина самого масштабного теракта — в США вспоминают жертв

Ua en ru
Дата публикации 11 сентября 2025 19:56
США чтят память жертв теракта 11 сентября — что известно
Люди на месте трагедии в США. Фото: Новини.LIVE

В Соединенных Штатах Америки в четверг, 11 сентября, вспоминают жертв в результате теракта на башни-близнецы в 2001 году. Сегодня исполняется 24 года со дня трагедии.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Почтение памяти возле Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Сейчас доступ к месту трагедии перекрыт для публики. Известно, что там проходят траурные мероприятия — семьи вспоминают погибших в результате теракта.

Теракт у США 2001 рік
Годовщина трагедии в США. Фото: Новини.LIVE
Роковини теракту у США
"Башня свободы". Фото: Новини.LIVE
Напад "Аль-Каїди" на вежі-близнюків
Место теракта сегодня. Фото: Новини.LIVE
Трагедія у США в 2001 році
Правоохранители США. Фото: Новини.LIVE
Теракт у США в 2001 році
Место трагедии. Фото: Новини.LIVE

Теракт в 2001 году

Исламистская организация "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года совершила серию скоординированных террористических атак на территории США. Тогда боевики с помощью захваченных пассажирских самолетов влетели в башни-близнецы Всемирного торгового центра и здание Пентагона.

В результате теракта погибли 2 996 человек из более чем 90 стран мира, более 6 000 человек получили ранения. Он стал крупнейшим в истории по количеству жертв.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали о ключевых моментах одного из самых страшных эпизодов в истории США.

Ранее в сети появились уникальные кадры с теракта. На них видно, как падают башни-близнецы в США.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
