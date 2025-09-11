В этот день в 2001 году в Нью-Йорке произошел теракт, который стал одним из самых страшных эпизодов в истории США

Момент атаки террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фото: Reuters

Почти четверть века назад в этот день в США произошел теракт, который полностью изменил мир. Это была не только трагедия "в прямом эфире", но и теракт, который изменил парадигму НАТО и стал началом мировой борьбы с терроризмом.

Новини.LIVE об основных моментах одного из самых страшных эпизодов в истории США.

Боль, которая не угасает

Мемориальные прожекторы на месте башен-близнецов в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Каждое 11 сентября, когда утренние лучи освещают мемориальные бассейны на месте бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, тысячи имен погибших вновь звучат в скорбной тишине. Это не просто дата в календаре — это день, выгравированный в коллективной памяти человечества, символ невыносимой потери, неописуемого мужества и переломного момента в истории.

Военный на мемориале погибшим в теракте 11 сентября 2001 года. Фото: Reuters

Спустя годы после тех ужасных событий, 11 сентября 2001 года остается открытым шрамом на сердце Америки и всего мира, напоминая нам о хрупкости мира и постоянной угрозе терроризма.

Утро, которое замерло

Теракт 11 сентября во временных промежутках. График: Викимедиа

Для миллионов людей во всем мире утро 11 сентября началось как обычный вторник. Но в 8:46 утра (по восточному времени) все изменилось навсегда. Кадры башен-близнецов Всемирного торгового центра в огне, дым над Пентагоном и известие о разбитом в поле Пенсильвании самолете облетели планету, сея шок и ужас. Четыре захваченных самолета, 19 террористов "Аль-Каиды" — это было не просто нападение, это было дерзкое объявление войны цивилизованному миру.

В огне и руинах погибли 2996 человек — пожарные, полицейские, офисные работники, пассажиры самолетов, граждане более 90 стран.

В результате терактов 11 сентября 2001 года погибли 12 украинцев. Среди них был полицейский Иван Скала, спасавший людей из башен-близнецов, а также дизайнер Олег Венгерчук.

Каждое имя — это отдельная история, оборванная жизнь, разрушенная семья. Их память живет в мемориалах, в рассказах близких, в тихой скорби, окутывающей Нью-Йорк, Вашингтон и Шенксвилл в этот день.

Героизм среди хаоса

Пожарные на месте теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Среди хаоса и ужаса 11 сентября проявилось невероятное мужество. Пожарные и полицейские, не колеблясь, бросились в горящие башни, зная, что идут на верную смерть, чтобы спасти других.

Пассажиры захваченного рейса United 93, узнав судьбу других самолетов, восстали против террористов, не позволив им довершить свой замысел и предотвратив еще большую катастрофу.

Их поступок стал символом сопротивления и самопожертвования. Эти люди показали, что даже в самые темные времена человеческий дух способен на удивительную отвагу и сострадание.

Мир "До" и "После"

Президенту США Бушу сообщают о теракте. Фото: Викимедиа

В момент теракта президент США Джордж Був встречался со школьниками во Флориде. В историю навсегда войдет это фото, когда руководителю государства на "глазах" камер сообщают о страшном событии.

"Лицо президента мгновенно изменилось. Я посмотрела на него и поняла: что-то случилось", — через много лет вспоминала девочка, которая сидела в том классе.

Но еще семь минут президент Буш неподвижно сидел на стуле и слушал детей, потом ответил на несколько вопросов, извинился и вышел. В дверях он повернулся к детям и журналистам и сказал: "У терроризма нет шансов против нас".

11 сентября стало четкой границей между "до" и "после". Этот день не просто стал началом "войны против терроризма", но и кардинально изменил глобальную политику, протоколы безопасности и даже социальные нормы.

Аэропорты по всему миру превратились в крепости, усиленные меры безопасности стали нормой, а понятие "домашней безопасности" приобрело новое, более глубокое значение. В ответ на трагедию американское общество, хотя и разделенное, продемонстрировало удивительное единство и решимость.

США начали многолетнюю охоту за лидером "Аль-Каиды" Осамой Бин Ладеном, который стал "террористом №1". В целом, именно с этого момента США и западные страны начали операции в Афганистане и Ирке. НАТО стал не только оборонительным блоком, но блоком в борьбе с терроризмом.

Уроки, которые не следует забывать

Женщина на мемориале памяти жертвам 11 сентября. Фото: Reuters

Прежде всего, 11 сентября является постоянным напоминанием, что угроза экстремизма, к сожалению, никуда не исчезла, только трансформировалась. Но, возможно, самый важный урок заключается в силе эмпатии.

Каждая годовщина 11 сентября — это не просто день памяти, это призыв к действию: никогда не забывать жертвы, всегда чтить героев и постоянно работать над созданием мира, где такие трагедии никогда не повторятся.

Напомним, недавно в мире отмечался Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Он был основан Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

Также мы сообщали о теракте в Иерусалиме. Там двое боевиков ХАМАС, 8 сентября, открыли стрельбу в автобусе.