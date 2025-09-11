Цього дня у 2001 році у Нью-Йорку стався теракт, який став одним із найстрашніших епізодів в історії США

Момент атаки терористів на вежі-близнюки у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Фото: Reuters

Майже чверть століття тому цього дня у США стався теракт, який повністю змінив світ. Це була не тільки трагедія "у прямому етері", але й теракт, що змінив парадигму НАТО та став початком світової боротьби з тероризмом.

Новини.LIVE інформує про основні моменти одного з найстрашніших епізодів в історії США.

Реклама

Читайте також:

Біль, який не згасає

Меморіальні прожектори на місці веж-близнюків у Нью-Йорку. Фото: Reuters

Кожного 11 вересня, коли ранкові промені освітлюють меморіальні басейни на місці колишнього Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, тисячі імен загиблих знову звучать у скорботній тиші. Це не просто дата в календарі — це день, викарбуваний у колективній пам'яті людства, символ нестерпної втрати, невимовної мужності та переломного моменту в історії.

Військовий на меморіалі загиблим у теракті 11 вересня 2001 року. Фото: Reuters

Через роки після тих жахливих подій 11 вересня 2001 року залишається відкритим шрамом на серці Америки та всього світу, нагадуючи нам про крихкість миру та постійну загрозу тероризму.

Ранок, що завмер

Теракт 11 вересня у часових проміжках. Графіка: Вікімедіа

Для мільйонів людей у всьому світі ранок 11 вересня почався як звичайний вівторок. Але о 8:46 ранку (за східним часом) все змінилося назавжди. Кадри веж-близнюків Всесвітнього торгового центру у вогні, дим над Пентагоном і звістка про розбитий у полі Пенсільванії літак облетіли планету, сіючи шок і жах. Чотири захоплені літаки, 19 терористів "Аль-Каїди" — це був не просто напад, це було зухвале оголошення війни цивілізованому світу.

У вогні та руїнах загинули 2996 людей — пожежники, поліцейські, офісні працівники, пасажири літаків, громадяни понад 90 країн.

Унаслідок терактів 11 вересня 2001 року загинуло 12 українців. Серед них був поліцейський Іван Скала, який рятував людей з веж-близнюків, а також дизайнер Олег Венгерчук.

Кожне ім'я — це окрема історія, обірване життя, розбита родина. Їхня пам'ять живе в меморіалах, у розповідях близьких, у тихій скорботі, що огортає Нью-Йорк, Вашингтон та Шенксвілл цього дня.

Героїзм серед хаосу

Пожежники на місці теракту 11 вересня у Нью-Йорку. Фото: Reuters

Серед хаосу і жаху 11 вересня проявилася неймовірна мужність. Пожежники та поліцейські не вагаючись кинулися в палаючі вежі, знаючи, що йдуть на вірну смерть, щоб врятувати інших.

Пасажири захопленого рейсу United 93, усвідомивши долю інших літаків, повстали проти терористів, не дозволивши їм довершити свій задум і запобігши ще більшій катастрофі.

Їхній вчинок став символом опору та самопожертви. Ці люди показали, що навіть у найтемніші часи людський дух здатний на дивовижну відвагу та співчуття.

Світ "До" і "Після"

Президентові США Бушу повідомляють про теракт. Фото: Вікімедіа

В момент теракту президент США Джордж Буш зустрічався зі школярами у Флориді. В історію назавжди увійде це фото, коли керівнику держави перед "очима" камер повідомляють про страшну подію.

"Обличчя президента миттєво змінилося. Я подивилася на нього і зрозуміла: щось сталося", — через багато років згадувала дівчинка, яка сиділа в тому класі.

Але ще сім хвилин президент Буш нерухомо сидів на стільці й слухав дітей, потім відповів на кілька запитань, вибачився і вийшов. У дверях він повернувся до дітей та журналістів і сказав: "Тероризм не має шансів проти нас".

11 вересня стало чіткою межею між "до" і "після". Цей день не просто спричинив "війну проти тероризму", а й кардинально змінив глобальну політику, безпекові протоколи та навіть соціальні норми.

Аеропорти по всьому світу перетворилися на фортеці, посилені заходи безпеки стали нормою, а поняття "домашньої безпеки" набуло нового, глибшого значення. У відповідь на трагедію американське суспільство, хоча й розділене, продемонструвало дивовижну єдність і рішучість.

США почали багаторічне полювання за лідером "Аль-Каїди" Осамою Бін Ладеном, який став "терористом №1". В цілому саме з цього моменту США та західні країни почали операції в Афганістані та Іраці. НАТО став не тільки оборонним блоком, але блоком у боротьбі з тероризмом.

Уроки, які не слід забувати

Жінка на меморіалі пам'яті жертвам 11 вересня. Фото: Reuters

Понад усе, 11 вересня є постійним нагадуванням, що загроза екстремізму, на жаль, нікуди не зникла, лише трансформувалася. Але, можливо, найважливіший урок полягає в силі емпатії.

Кожна річниця 11 вересня — це не просто день пам'яті, це заклик до дії: ніколи не забувати жертви, завжди шанувати героїв і постійно працювати над створенням світу, де такі трагедії ніколи не повторяться.

Нагадаємо, нещодавно у світі відзначався Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. Він був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2017 року.

Також ми повідомляли про теракт в Єрусалимі. Там двоє бойовиків ХАМАС 8 вересня розпочали стрілянину в автобусі.