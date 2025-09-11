США вшановують жертв теракту 11 вересня — що відомо

Люди на місці трагедії у США. Фото: Новини.LIVE

У Сполучених Штатах Америки у четвер, 11 вересня, згадують жертв внаслідок теракту на вежу-близнюків у 2001 році. Сьогодні виповнюється 24 роки з дня трагедії.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Вшанування памʼяті біля Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку

Наразі доступ до місця трагедії перекритий для публіки. Відомо, що там відбуваються жалобні заходи — родини згадують загиблих внаслідок теракту.

Роковини трагедії у США. Фото: Новини.LIVE

"Вежа свободи". Фото: Новини.LIVE

Місце теракту сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці США. Фото: Новини.LIVE

Місце трагедії. Фото: Новини.LIVE

Теракт у 2001 році

Ісламістська організація "Аль-Каїда" 11 вересня 2001 року здійснила серію скоординованих терористичних атак на території США. Тоді бойовики за допомогою захоплених пасажирських літаків влетіли у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру та будівлю Пентагону.

Внаслідок теракту загинули 2 996 осіб із понад 90 країн світу, понад 6 000 осіб отримали поранення. Він став найбільшим в історії за кількістю жертв.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповідали про ключові моменти одного з найстрашніших епізодів в історії США.

Раніше у мережі зʼявилися унікальні кадри з теракту. На них видно, як падають вежі-близнюки у США.