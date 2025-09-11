США вшановують жертв теракту 11 вересня — що відомо

Роковини наймасштабнішого теракту — у США згадують жертв
У Сполучених Штатах Америки у четвер, 11 вересня, згадують жертв внаслідок теракту на вежу-близнюків у 2001 році. Сьогодні виповнюється 24 роки з дня трагедії.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Вшанування памʼяті біля Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку
Наразі доступ до місця трагедії перекритий для публіки. Відомо, що там відбуваються жалобні заходи — родини згадують загиблих внаслідок теракту.
Теракт у 2001 році
Ісламістська організація "Аль-Каїда" 11 вересня 2001 року здійснила серію скоординованих терористичних атак на території США. Тоді бойовики за допомогою захоплених пасажирських літаків влетіли у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру та будівлю Пентагону.
Внаслідок теракту загинули 2 996 осіб із понад 90 країн світу, понад 6 000 осіб отримали поранення. Він став найбільшим в історії за кількістю жертв.
Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповідали про ключові моменти одного з найстрашніших епізодів в історії США.
Раніше у мережі зʼявилися унікальні кадри з теракту. На них видно, як падають вежі-близнюки у США.
Читайте Новини.LIVE!