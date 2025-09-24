Верховная Рада зарегистрировала законопроект №14057 который повлияет на СМИ

Народные депутаты в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14057, который вносит изменения в Гражданский кодекс и, по оценкам медиасообщества, может существенно усложнить работу журналистов. Инициаторы документа заявляют, что цель — адаптировать гражданское законодательство к цифровой эпохе, усилить защиту персональных данных и личных прав в интернете и упорядочить процедуры опровержения информации. В то же время расследовательские редакции предупреждают: отдельные нормы способны превратиться в инструмент давления на медиа.

Об этом высказались журналисты Bihus.Info, исследовав текст законопроекта №14057.

Команда Bihus.Info обращает внимание, что проект фактически повышает риски для критических публикаций. В частности, они указали на предложение автоматически считать информацию недостоверной, если она не подтверждена приговором суда.

Учитывая, что значительная часть уголовных производств годами не доходит до приговоров, редакции прогнозируют волну судебных исков против самих же журналистов и длительные процессы, которые будут парализовать расследовательскую работу.

Еще одна новация касается ответственности за оценочные суждения: за распространение оценок в форме, "унижающей честь, достоинство и репутацию", с авторов могут требовать компенсацию морального ущерба. По мнению журналистов, размытость формулировок "оскорбительного тона" или "унижения" позволит делать миллионные иски против журналистов со стороны фигурантов материалов.

В СМИ могут требовать удалить негативную информацию о фигурантах уголовных дел

Кроме того, в документе говорится о "праве на забвение". Таким образом физическое лицо может требовать удаления данных из открытых источников, если они якобы недостоверны, неактуальны, неполные или "потеряли общественный интерес". При этом, критерии "неактуальности" или исчезновения общественного интереса в проекте не конкретизированы, что, по предостережениям медиа, может привести к выборочному стиранию общественно значимой информации.

Авторы законопроекта настаивают, что предложения призваны упорядочить механизмы опровержения и защиты приватности в сети, однако редакции-расследователи предостерегают: в нынешней редакции нормы рискуют сузить пространство свободы слова и поставить под угрозу разоблачительные публикации.

"Если бы мы ждали приговора суда, прежде чем рассказать о коррупционных схемах, вы бы никогда не узнали ни об оборонке Гладковского, ни об электростанциях Шурмы, ни о мясе Колюбаева, ни о дронах Розенблата, ни о "яйцах по 17" — и вообще ни о чем", — прокомментировали журналисты Bihus.Info.

Напомним, в январе 2025 года после длительных дискуссий Верховная Рада Украины поддержала законопроект №11321, который снова позволил журналистам находиться на заседании общественности и комитетов.

В декабре 2024 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10242, который предусматривал ответственность за публикацию информации из публичных реестров. Такое предложение вызвало шквал негативной реакции со стороны СМИ из-за потенциальной угрозы для проведения медиарасследований. Впрочем за данный законопроект не проголосовало достаточное количество нардепов.

Добавим, что 22 сентября, руководителя проекта журналистских расследований Bihus.Info Дениса Бигуса мобилизовали.