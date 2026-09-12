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Главная Новости дня РФ атаковала предприятие, АЗС и магазин в Житомирской области

РФ атаковала предприятие, АЗС и магазин в Житомирской области

Ua ru
12 сентября 2026 18:15
Житомирская область под ударами РФ: повреждены АЗС и магазин
Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Житомирской области

Российские войска 12 сентября продолжили наносить удары по Житомирской области. Под ударами оказались предприятие с иностранными инвестициями, три автозаправочные станции и продуктовый магазин. Россияне атаковали предприятие с иностранными инвестициями. Утром под удар попала автозаправочная станция в Звягеле, а также еще две АЗС в Коростене.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала объекты в Житомирской области

По информации главы ОВА, обошлось без жертв.

РФ атаковала предприятие, АЗС и магазин в Житомирской области - фото 1
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Житомирской области

Также российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в Звягеле.

РФ атаковала предприятие, АЗС и магазин в Житомирской области - фото 2
Ликвидация последствий российской атаки. Фото: ГСЧС Житомирской области

В результате атаки погибли два человека.

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Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Житомирской области

Бунечко призвал жителей области не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытиях или других безопасных местах.

В то же время, по информации ГСЧС Житомирской области, один человек пострадал.

РФ атаковала предприятие, АЗС и магазин в Житомирской области - фото 4
Ликвидация последствий российской атаки. Фото: ГСЧС Житомирской области

В Коростенском и Звягельском районах возникли пожары на двух автозаправочных станциях и в магазине, также горели два легковых автомобиля и сухая растительность. Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели ликвидировали все возгорания.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 августа в результате российской атаки на здание Нацполиции в Житомирской области погибли двое полицейских. Еще как минимум 20 человек пострадали, а на крыше и четвертом этаже здания возник пожар.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 августа предприятие "Кромберг энд Шуберт Житомир" подверглось российской атаке, в результате которой значительные повреждения получили производственные мощности и инфраструктура. Компания временно приостановила работу на неопределенный срок.

Житомирская область война в Украине погибшие ГСЧС атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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