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Головна Новини дня РФ атакувала підприємство, АЗС та магазин на Житомирщині

РФ атакувала підприємство, АЗС та магазин на Житомирщині

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12 вересня 2026 18:15
Житомирщина під ударами РФ: пошкоджені АЗС та магазин
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Житомирщини

Російські війська 12 вересня продовжили атакувати Житомирську область. Під ударами опинилися підприємство з іноземними інвестиціями, три автозаправні станції та продуктовий магазин. Росіяни атакували підприємство з іноземними інвестиціями. Вранці під удар потрапила автозаправна станція у Звягелі, а також ще дві АЗС у Коростені.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала об’єкти на Житомирщині

За інформацією очільника ОВА, обійшлося без жертв.

РФ атакувала підприємство, АЗС та магазин на Житомирщині - фото 1
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Житомирщини

Також російські війська вдарили по продуктовому магазину у Звягелі.

РФ атакувала підприємство, АЗС та магазин на Житомирщині - фото 2
Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: ДСНС Житомирщини

Внаслідок атаки загинули двоє людей.

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Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Житомирщини

Бунечко закликав жителів області не нехтувати правилами безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Водночас, за інформацією ДСНС Житомирщини, одна людина постраждала.

РФ атакувала підприємство, АЗС та магазин на Житомирщині - фото 4
Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: ДСНС Житомирщини

У Коростенському та Звягельському районах виникли пожежі на двох автозаправних станціях і в магазині, також горіли два легкові автомобілі та суха рослинність. Попри загрозу повторних ударів рятувальники ліквідували всі займання.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 серпня внаслідок російської атаки на будівлю Нацполіції в Житомирській області загинули двоє поліцейських. Ще щонайменше 20 людей постраждали, а на покрівлі та четвертому поверсі будівлі виникла пожежа.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 серпня підприємство "Кромберг енд Шуберт Житомир" зазнало російської атаки, внаслідок якої значних пошкоджень зазнали виробничі потужності та інфраструктура. Компанія тимчасово призупинила роботу на невизначений термін.

Житомирська область війна в Україні загиблі ДСНС атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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