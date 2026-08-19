Атака на Житомирскую область: реактивные дроны попали в здание полиции

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Россияне атаковали Житомир реактивными дронами. В результате удара было зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и другие специальные службы. Специалисты устраняют последствия атаки и устанавливают все обстоятельства удара.

Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Новини.LIVE.

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