Атака на Житомирскую область: реактивные дроны попали в здание полиции

РФ атаковала здание Главного управления Нацполиции Житомирской области
Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 16:49
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Россияне атаковали Житомир реактивными дронами. В результате удара было зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и другие специальные службы. Специалисты устраняют последствия атаки и устанавливают все обстоятельства удара.
Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Новини.LIVE.
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