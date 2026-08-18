Россия разработала дроны для уничтожения электроопор: прогноз ГУР на зиму

Выставка российских дронов в Москве. Фото: российские СМИ

С приближением холодов российская армия готовит новые удары по критически важной инфраструктуре Украины, применяя новейшие дроны для уничтожения ЛЭП. Они разработали беспилотники со взрывчаткой, способной буквально "срезать" электроопоры. Кроме того, разведка предупредила об угрозах для газотранспортной системы, водоснабжения, мостов и военных объектов в различных регионах.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на слова заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого в интервью "РБК-Украина".

Россия готовится к масштабным атакам на энергетику Украины и модернизировала дроны

Российская армия готовится к осенне-зимней кампании ударов, имея на вооружении новые средства поражения. В частности, для атак на энергетический сектор россияне создали специальный беспилотник. Как рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, этот аппарат предназначен для целенаправленного уничтожения линий электропередач. В крыльях дрона размещен взрывной элемент, который при столкновении способен буквально перерезать металлические электроопоры.

Украинская военная разведка фиксирует, что российская армия ведет активное изучение критической инфраструктуры по всей территории государства, используя для этого спутники в космосе.

Ключевыми целями для обстрелов в холодное время года станут системы отопления и электрогенерации, поскольку они являются наиболее уязвимыми местами Украины. В то же время общий перечень приоритетных целей у россиян остается неизменным. В него входят предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные базы, логистические маршруты и автозаправочные станции. Российские силы также продолжают сознательно наносить удары по исключительно гражданским объектам.

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Помимо энергетической сферы, по оценкам разведки, существует серьезная угроза для работы водопроводных и газовых коммуникаций. Вадим Скибицкий подтвердил слова вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля о наличии реальных рисков для водоснабжения, назвав это одним из критических элементов.

Не менее сложной является ситуация вокруг отечественной газотранспортной системы и объектов газодобычи в Харьковской и Полтавской областях, которые ранее уже неоднократно подвергались вражеским атакам.

Разведка следит за планами России по атакам на логистику

Отдельным приоритетом для российских военных остаются транспортные артерии.

"Российские войска в последнее время наносят удары по мостам в прифронтовых областях — в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Они систематически атакуют критически важные мосты в Затоке и в Маяках, которые являются очень важными элементами нашей транспортной системы", — сообщил Вадим Скибицкий.

Переправы через реку Днепр также относятся к критической инфраструктуре, поэтому разведчики прилагают максимальные усилия для получения оперативной информации о возможных ударах в этом направлении.

"Когда объект становится наиболее критическим для нас — тогда враг начинает по нему работать", — подчеркнул генерал-майор.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, за последнюю неделю российские войска нанесли удары по 13 инфраструктурным объектам Группы "Нафтогаз" в различных областях Украины, используя комбинированные атаки ракетами и дронами. Некоторые из этих предприятий оказались под прицелом противника повторно.

Также для массированных налетов Россия развернула сеть из десяти секретных баз вблизи украинских и белорусских границ, оборудованных пусковыми площадками для новых дальнобойных дронов. Оттуда оккупанты уже наносят удары по Киеву, причем радиус действия этого вооружения потенциально позволяет дотянуться даже до Варшавы и других мест на территории стран НАТО.

Согласно данным украинской военной разведки, по состоянию на август 2026 года российский военно-промышленный комплекс накопил около 6,2 тысячи беспилотников типа «Герань» различных модификаций.

Зная о проблемах Украины с поставками боеприпасов для ПВО, Москва полностью переориентировала оборонную промышленность на выпуск высокоточных дальнобойных систем. С помощью этой тактики Кремль планирует разрушить украинскую критическую инфраструктуру предстоящей зимой и заставить подписать мирное соглашение на своих условиях.