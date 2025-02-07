Жумадилов об оценке предложений в АОЗ — коррупционные риски и проблемы институции

Глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. Фото: censor.net

Глава Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов рассказал об оценке предложений в АОЗ. Он также заявил о коррупционном риске.

Об этом Арсен Жумадилов сказал в интервью "Цензор.НЕТ".

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Оценка предложений в АОЗ

Жумадилов отметил, если поставка планируется на ноябрь или декабрь, то сначала смотрят на цену. По его словам, более низкая стоимость имеет приоритет. Цены определяются в процессе.

"Что это означает? Это означает, что, во-первых, это коррупционный риск. Но я не говорю, что там они точно занимались коррупцией и так далее. Это создает неопределенность для рынка", — отметил он.

По его словам, если речь идет об институции, то много уже было резонанса вокруг того, что "убивается институция".

"Когда мы говорим об институции, это не просто организация. Институция — это правила, которые выписаны как для внутренней работы, так и для взаимодействия с внешними партнерами, которые соблюдаются всеми. Вот эта институция — это playing field, так сказать. То есть ты создаешь playing field. И ты говоришь, вот такие-то правила, ребята", — добавил Жумадилов.

Напомним, Жумадилов раскритиковал работу Марины Безруковой, обвинив ее в единоличном управлении.

Отметим, что Жумадилова назначили на должность 31 января. Он будет работать до момента утверждения нового директора в установленном порядке.