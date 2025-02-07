Жумаділов про оцінку пропозицій в АОЗ — корупційні ризики та проблеми інституції

Очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Фото: censor.net

Очільник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов розповів про оцінку пропозицій в АОЗ. Він також заявив про корупційний ризик.

Про це Арсен Жумаділов сказав в інтервʼю "Цензор.НЕТ".

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Оцінка пропозицій в АОЗ

Жумаділов наголосив, якщо поставка планується на листопад чи грудень, то спочатку дивляться на ціну. За його словами, нижча вартість має пріоритет. Ціни визначаються в процесі.

"Що це означає? Це означає, що, по-перше, це корупційний ризик. Але я не кажу, що там вони точно займалися корупцією і так далі. Це створює невизначеність для ринку", — зазначив він.

За його словами, якщо йдеться про інституцію, то багато вже було резонансу навколо того, що "вбивається інституція".

"Коли ми говоримо про інституцію, це не просто організація. Інституція — це правила, які виписані як для внутрішньої роботи, так і для взаємодії із зовнішніми партнерами, які дотримуються всіма. Оце інституція — це playing field, так би мовити. Тобто ти створюєш playing field. І ти кажеш, отакі-то правила, хлопці", — додав Жумаділов.

Нагадаємо, Жумаділов розкритикував роботу Марини Безрукової, звинувативши її в одноосібному управлінні.

Зазначимо, що Жумаділова призначили на посаду 31 січня. Він працюватиме до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку.