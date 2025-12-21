Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рютте заявил, что РФ и Китай могут синхронизировать два нападения

Рютте заявил, что РФ и Китай могут синхронизировать два нападения

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 22:30
Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу, — Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: facebook/minpresrutte

Россия будет оказывать давление на Европу, когда Китай начнет нападение на Тайвань. Эти две страны синхронизируют свои действия, чтобы достичь желаемого.

Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте в интервью для Bild.

Реклама
Читайте также:

Россия и Китай могут одновременно напасть на Европу и Тайвань

Как отметил Рютте, между Китаем и Россией есть глобальная связь. Именно поэтому в НАТО убеждены, что если КНР начнет нападение на Тайвань, Россия будет давить на Европу.

"Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, что если Китай начнет там военные действия, он будет оказывать давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы", — отметил Рютте.

Он добавил, что Альянс должен укреплять оборону. Для этого следует набирать лучших военнослужащих и привлекать немалые финансовые ресурсы.

"Некоторые говорят: "Если не Путин, то может произойти что-то еще хуже". Я могу сказать одно: что бы ни произошло в России, мы не должны быть наивными. Мы — мирный, оборонительный альянс", — добавил генсек НАТО.

Напомним, ранее Марк Рютте ответил, когда Европа может прислать в Украину собственные войска. Некоторые страны заявили о готовности к такому шагу.

Также мы рассказывали о том, что Рютте назвал способ сохранить безопасность в Европе. Для этого нужно обратить внимание на несколько аспектов.

Китай НАТО Марк Рютте Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации