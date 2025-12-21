Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу, — Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: facebook/minpresrutte

Россия будет оказывать давление на Европу, когда Китай начнет нападение на Тайвань. Эти две страны синхронизируют свои действия, чтобы достичь желаемого.

Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте в интервью для Bild.

Реклама

Читайте также:

Россия и Китай могут одновременно напасть на Европу и Тайвань

Как отметил Рютте, между Китаем и Россией есть глобальная связь. Именно поэтому в НАТО убеждены, что если КНР начнет нападение на Тайвань, Россия будет давить на Европу.

"Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, что если Китай начнет там военные действия, он будет оказывать давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы", — отметил Рютте.

Он добавил, что Альянс должен укреплять оборону. Для этого следует набирать лучших военнослужащих и привлекать немалые финансовые ресурсы.

"Некоторые говорят: "Если не Путин, то может произойти что-то еще хуже". Я могу сказать одно: что бы ни произошло в России, мы не должны быть наивными. Мы — мирный, оборонительный альянс", — добавил генсек НАТО.

Напомним, ранее Марк Рютте ответил, когда Европа может прислать в Украину собственные войска. Некоторые страны заявили о готовности к такому шагу.

Также мы рассказывали о том, что Рютте назвал способ сохранить безопасность в Европе. Для этого нужно обратить внимание на несколько аспектов.