Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу, — Рютте

Рютте заявил, что РФ и Китай могут синхронизировать два нападения
Россия будет оказывать давление на Европу, когда Китай начнет нападение на Тайвань. Эти две страны синхронизируют свои действия, чтобы достичь желаемого.
Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте в интервью для Bild.
Как отметил Рютте, между Китаем и Россией есть глобальная связь. Именно поэтому в НАТО убеждены, что если КНР начнет нападение на Тайвань, Россия будет давить на Европу.
"Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, что если Китай начнет там военные действия, он будет оказывать давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы", — отметил Рютте.
Он добавил, что Альянс должен укреплять оборону. Для этого следует набирать лучших военнослужащих и привлекать немалые финансовые ресурсы.
"Некоторые говорят: "Если не Путин, то может произойти что-то еще хуже". Я могу сказать одно: что бы ни произошло в России, мы не должны быть наивными. Мы — мирный, оборонительный альянс", — добавил генсек НАТО.
